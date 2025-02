R$ 60 mil de bônus: vender carro para concessionária vira melhor opção

"As concessionárias começaram a perceber que poderiam seduzir o consumidor oferecendo valores mais justos no trade-in e, ao mesmo tempo, revender esse carro com uma boa margem de lucro", explica Bacellar. Como resultado, muitas passaram a adotar o bônus de troca, oferecendo valores mais atrativos para o usado como forma de facilitar a venda do novo.

O que vale (ou não) na troca

Embora o movimento seja vantajoso para quem quer trocar de carro, há um detalhe importante: as concessionárias estão interessadas, principalmente, em seminovos. Elas continuam tendo pouco interesse em veículos muito rodados. O foco está nos carros com até três anos de uso, que ainda estão na garantia e são mais fáceis de revender.

Além disso, a avaliação do veículo está mais rigorosa. Não basta ser seminovo: o carro precisa estar bem cuidado, com baixa quilometragem, sem histórico de sinistro ou passagem por leilão. "Os lojistas fazem uma análise minuciosa do veículo antes de aceitá-lo na troca, porque precisam garantir que terão um produto de qualidade para revender rapidamente", explica o consultor.

Mais concorrência, mais vantagens

Outro fator que está impulsionando essa mudança no mercado é o aumento da concorrência. Hoje, há muito mais marcas brigando pelo consumidor no Brasil, e isso fez com que as montadoras precisassem lançar mão de estratégias agressivas para não perder vendas. Isso faz com que as marcas aceitem pagar por parte desse "bônus" de trade-in para aumentar sua participação no mercado.