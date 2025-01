Por que a Fiat 'bomba' em vendas no Brasil, mas vai mal em outros mercados

Se você olhar as ruas do Brasil, verá um cenário marcado pela presença da Fiat. A marca italiana, que chegou ao país nos anos 1970, não apenas se consolidou como uma das favoritas do consumidor brasileiro, mas também tem liderado o mercado com folga.

Em 2024, a Fiat vendeu 521.289 unidades, alcançando uma participação de mercado de 20,9% - um crescimento de 9,5% nas vendas em relação ao ano anterior.

O que parece um caso de sucesso, no entanto, esconde um paradoxo. Fora do Brasil, a Fiat enfrenta sérios desafios. Na Europa, seu próprio berço, a marca caiu para a 20ª posição no ranking de vendas, com apenas 304.066 unidades comercializadas - uma queda expressiva de 20,4% em relação ao ano anterior. Nos Estados Unidos, os números são ainda mais desanimadores: apenas 1.528 unidades vendidas no ano passado.