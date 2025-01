Como política de Trump contra carro elétrico ajuda Tesla e complica rivais

Risco de retrocesso

Enquanto os EUA recuam nas políticas de eletrificação, países como China e membros da União Europeia continuam investindo pesado na transição para tecnologias sustentáveis. Essa divergência de estratégias pode prejudicar a competitividade global das montadoras americanas, que estariam isoladas em um mercado que está cada vez mais focado na eletrificação.

A nova política automotiva de Donald Trump pode beneficiar a Tesla no curto prazo, permitindo à empresa consolidar sua liderança no mercado americano de EVs. No entanto, o fim dos incentivos também pode desacelerar a adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos, prejudicando o avanço do setor como um todo e colocando as montadoras americanas em desvantagem no cenário global.

A grande questão que permanece é: os Estados Unidos estão prontos para perder terreno na corrida pela mobilidade elétrica global?

