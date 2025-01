Quem é o influenciador automotivo que perdeu dois pés em acidente

Apesar da gravidade do acidente, Matheus segue em estado estável e consciente, segundo sua equipe. "Ele está sob os cuidados médicos, acompanhado de sua família e aguardando orientações hospitalares", disse a nota oficial publicada no perfil do Race 100-200.

História marcada pela velocidade

Matheus Dressler ganhou notoriedade nas redes sociais com mais de 200 mil seguidores, compartilhando sua paixão por carros de luxo e alta performance. Ele é criador do Race 100-200, um evento que reúne entusiastas da velocidade para disputas organizadas e seguras em locais como o aeroporto de São Joaquim da Barra (SP). A ideia é que os proprietários de carros de alta performance tenham a oportunidade de levar veículo ao limite em um espaço fechado.

No entanto, a relação de Matheus com os carros de alta velocidade já havia lhe dado outro susto no passado. Em um vídeo que viralizaram após o acidente, ele relembrou um episódio em que colidiu a 270 km/h, enquanto disputava um racha em uma rodovia, uma "brincadeira irresponsável", segundo suas próprias palavras. Após sobreviver, decidiu abandonar disputas em estradas públicas e focar em pistas apropriadas. "Poderia ter matado alguém, mas, graças a Deus, fui eu quem capotei", disse na ocasião.

Repercussão

A repercussão do caso gerou uma onda de apoio nas redes sociais, tanto de admiradores quanto de pessoas que se identificaram com a história. Paulo Stefanelli Junior, que sofreu um acidente semelhante em 2017, compartilhou uma mensagem emocionante:

"Tive as duas pernas amputadas no mesmo modelo de carro. Quero dizer ao Matheus que a vida não acaba. Quero passar essa mensagem de apoio para ele."