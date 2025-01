De Onix a Cadillac: como será a 'nova GM' em investida bilionária no Brasil

A General Motors está prestes a celebrar 100 anos de história no Brasil, uma trajetória marcada por pioneirismo e anos de liderança no mercado automotivo nacional. Nos últimos anos, no entanto, a gigante anda com uma atuação mais tímida, sem grandes novidades no seu maior mercado, o de carros de volume. Por outro lado, a importação de modelos mais caros mostra que a montadora está se reorganizando para explorar novas oportunidades em um mercado cada vez mais competitivo e diversificado.

Enquanto investe na renovação de seus modelos mais populares, com um investimento bilionário de R$ 7 bilhões até 2028, a GM também se prepara para uma mudança de patamar, com a chegada de veículos elétricos de luxo e a entrada da Cadillac no Brasil.

Essa estratégia de abraçar os extremos do mercado - do acessível ao sofisticado - é ousada, mas carrega riscos. Será que a GM conseguirá equilibrar essas duas frentes?