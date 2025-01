Primeiro beijo no Opala? Fernanda Torres lembra adolescência em ação da GM

Um Opala, um grupo de adolescentes no Leme, Rio de Janeiro, e os primeiros amores. Essas são algumas das memórias compartilhadas pela atriz Fernanda Torres no último episódio da campanha #99eContando, da Chevrolet. A ação, que celebrou histórias de conexão entre os brasileiros e a marca, chega ao fim poucos dias antes do centenário da montadora no Brasil.

0:00 / 0:00

A atriz, que recentemente conquistou seu primeiro Globo de Ouro, revisita momentos marcantes da juventude ao lado de dois clássicos da Chevrolet: o Opala e a Caravan. Para Fernanda, esses modelos não eram apenas veículos, mas verdadeiros cenários de sua vida. "A gente saía em turma, adolescentes, para dar um rolê, os primeiros beijos, os primeiros namoros?", lembra.