Hyundai Palisade: um 8 lugares que não coloca passageiros no porta-malas

Outro ponto alto é o acabamento interno. O painel combina materiais macios ao toque, como couro alcântara no teto, detalhes em alumínio e costuras aparentes, criando um ambiente sofisticado. A iluminação ambiente configurável e o teto solar panorâmico completam a experiência de luxo.

Um dos recursos mais interessantes, principalmente para quem tem crianças, é o "Falar com os Passageiros". Integrada à central multimídia, essa funcionalidade permite que o motorista use o microfone do carro para se comunicar com quem está na terceira fileira.

As mensagens são reproduzidas exclusivamente nos alto-falantes da coluna C, garantindo que as instruções ou avisos cheguem de forma clara, sem a necessidade de gritar ou virar-se para trás. É uma solução elegante que facilita a comunicação com a meninada.

Tecnologia e segurança

Hyundai Palisade interior Imagem: Divulgação

O Palisade vem equipado com um bom conjunto de tecnologias. As duas telas de 12,3 polegadas, integradas ao sistema multimídia, suportam Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O head-up display projeta informações importantes no para-brisa, enquanto a câmera 360° facilita manobras em ambientes urbanos apertados.