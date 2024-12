Invasão dos híbridos: saiba se ter esses carros é paraíso ou grande furada

Os híbridos plug-in (PHEVs) estão em alta no mercado brasileiro. Em 2024, o segmento cresceu 77%, e modelos como o BYD Song Plus DM-i, o Caoa Chery Tiggo 8 Pro e o GWM Haval H6 GT lideram as vendas. Mas será que esses veículos são ideais para todos?

A resposta é: depende. Vamos explorar por que os PHEVs podem ser uma excelente escolha para alguns e uma decepção para outros.

Para quem são um paraíso