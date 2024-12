Carros mais baratos? Acordo entre Mercosul e UE pode afetar sua garagem

Após 25 anos de negociações, o Mercosul e a União Europeia concluíram o Acordo de Associação, um marco que promete remodelar setores-chave das economias envolvidas. Entre eles, o setor automotivo se destaca como um dos mais impactados. A redução escalonada dos impostos e o incentivo à competitividade prometem transformar o mercado de veículos no Brasil, mas também colocam desafios significativos para a indústria nacional.

O acordo prevê uma redução escalonada de tarifas de importação para veículos ao longo dos próximos 10 anos. Após esse período, carros europeus, reconhecidos por sua alta qualidade e tecnologia avançada, entrarão no mercado brasileiro com preços mais competitivos, pois o imposto de importação, hoje em 35%, será quase zerado. Esse cenário pode atrair consumidores, mas também aumenta a pressão sobre as montadoras locais para oferecer veículos com melhor custo-benefício.

Segundo o economista Igor Lucena, o setor automotivo nacional precisará se reinventar. "Nos próximos 10 anos, a indústria brasileira terá que trabalhar para tornar seus carros mais competitivos. Caso contrário, o mercado poderá ser dominado por veículos importados, deixando a indústria local em risco de perder até mesmo o mercado latino-americano."