Pedágio pago à distância? Vídeo com cartão de crédito confunde motoristas

Recentemente um vídeo viral circulou nas redes sociais mostrando um influenciador alegando que era possível passar por uma cancela de pedágio automático utilizando apenas um cartão bancário com tecnologia de aproximação, dispensando o uso de tags - como as do Sem Parar, ConectCar, Veloe e etc. A cena levantou dúvidas e gerou debate: afinal, isso é fato ou fake?

Após análise e consulta com especialistas, a resposta é clara: trata-se de uma mentira.