Uber: por que HB20 e Sandero serão rebaixados de categoria do app em 2025

Além desses requisitos, a Uber exige que os veículos da categoria Comfort ofereçam uma experiência mais refinada e moderna, com um foco especial em conforto, segurança e tecnologia embarcada.

Por que o HB20 e o Sandero foram excluídos?

Apesar de serem modelos modernos e bem avaliados, tanto o Hyundai HB20 quanto o Renault Sandero não atendem mais às expectativas dos passageiros que solicitam viagens na categoria Comfort, segundo a Uber.

O que chama atenção é que as versões do HB20 produzidas de 2019 para cá incluem as melhorias da segunda geração do modelo.

O aumento do entre-eixos contribuiu para um espaço interno mais confortável, o que foi amplamente elogiado pelos proprietários que migraram da primeira para a segunda geração do Hyundai.

Já o Renault Sandero, apesar de já ter saído de linha no Brasil, é reconhecido por seu espaço interno generoso, um dos maiores entre os modelos compactos do país.