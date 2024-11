Hyundai desafia Tesla com chegada de novos modelos elétricos; veja detalhes

A Hyundai fez participação marcante no Salão do Automóvel de Los Angeles em 2024, com um dos maiores stands da mostra automotiva. E o principal destaque é a sua determinação em competir diretamente com a Tesla no mercado norte-americano de veículos elétricos. Com uma série de lançamentos inovadores, a montadora coreana busca fortalecer sua posição no segmento de EVs de luxo e alto desempenho.

O grande lançamento da Hyundai no evento é o Ioniq 9, um SUV elétrico de três fileiras que amplia as opções da linha Ioniq e se posiciona como uma alternativa ao Hyundai Palisade, SUV a combustão de oito lugares já vendido no Brasil.

O Ioniq 9 combina tecnologia avançada e um interior luxuoso, sendo ideal para famílias que buscam espaço e conforto sem abrir mão da sustentabilidade. Entre seus destaques: