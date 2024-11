Ford Maverick 2025 muda e ganha versão esportiva antes de vinda ao Brasil

A Ford revelou, no Salão de Los Angeles 2024, a nova geração da Maverick 2025, que chega ao mercado com importantes atualizações em design, tecnologia e mecânica. A picape compacta foi aprimorada para reforçar sua posição em um segmento cada vez mais competitivo. A novidade deve chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2026.

A nova geração da Maverick recebeu um visual atualizado, com destaque para a grade frontal redesenhada, um para-choque mais robusto e faróis escurecidos que conferem um aspecto mais moderno e esportivo. No interior, a principal novidade é a tela central de 13,2 polegadas para o sistema de infoentretenimento SYNC 4, compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

A conectividade foi reforçada para atender às demandas dos consumidores, enquanto o espaço interno mantém o equilíbrio entre conforto e praticidade que tornou o modelo um sucesso.