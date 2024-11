Carros 0 km terão sistema obrigatório que concessionárias não sabem arrumar

A calibração do ADAS é necessária em diversas situações, como após a troca de componentes (para-brisas e retrovisores), reparos de carroceria, alinhamento de rodas, mudanças na altura do veículo e algumas atualizações de software. O procedimento requer equipamentos especializados e técnicos treinados para garantir que os sensores e câmeras estejam devidamente ajustados.

No entanto, conforme apurado pelo UOL Carros, muitas concessionárias ainda não possuem infraestrutura para realizar esse serviço. A reportagem entrou em contato com 30 lojas de 10 das marcas mais vendidas no Brasil, em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Em grande parte dos casos, não foi possível agendar a calibração do ADAS, pois as oficinas desconheciam o procedimento ou não possuíam os equipamentos necessários.

Apenas concessionárias da Hyundai e Chevrolet, que têm modelos de volume com ADAS há cinco anos, demonstraram nível de preparo para o serviço. Em algumas lojas, recebemos a orientação de comparecer à oficina para que, pessoalmente, os mecânicos entendessem melhor do que se tratavam, já que nunca tinham ouvido falar do sistema ADAS. Em outros casos, a calibração era conhecida, mas realizada por meio de oficinas parceiras com o equipamento necessário.

Quando questionada, a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) afirmou que não comenta as estratégias específicas de cada montadora.

O que acontece se não calibrar?

A falta de calibração adequada do ADAS representa um risco considerável. Sem a calibração, o sistema pode fornecer informações incorretas ao motorista, levando-o a confiar em alertas imprecisos.