Por que Donald Trump se desfez de carros raríssimos de sua coleção

Projetada pela General Motors, The Beast possui características que vão muito além do padrão: estrutura reforçada para resistir a tiros e explosões, pneus à prova de perfurações que podem rodar mesmo em situações de dano severo, portas com 20 centímetros de espessura e janelas com quase 13 centímetros, feitas de vidro e policarbonato, capazes de barrar projéteis de armas pesadas.

No interior, ainda conta com sistemas avançados de comunicação, permitindo ao presidente acessar linhas de comando direto com o Pentágono e outros setores estratégicos dos EUA, além de manter reservas de sangue do tipo sanguíneo do presidente para situações de emergência médica.

Longe dos superesportivos e dos carros luxuosos que Trump apreciava, The Beast é uma verdadeira fortaleza sobre rodas, disponível apenas para quem ocupa o cargo mais alto da presidência. Mesmo sem a liberdade de escolher seus veículos, Trump voltará ao comando simbólico de uma das máquinas mais seguras e exclusivas do mundo.

