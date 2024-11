VW Gol GTI: por que carro dos anos 90 virou febre e é vendido por fortunas

O Volkswagen Gol GTI, um dos primeiros carros brasileiro com injeção eletrônica, foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo em 1988 e imediatamente conquistou uma legião de fãs na década de 90. Equipado com um motor 2.0 e visual esportivo, tornou-se símbolo de status e performance, e hoje, mais de três décadas depois, ultrapassou a barreira dos R$ 300 mil em valor de mercado.

Modelos originais e bem conservados são tão disputados que há até quem espere mais de um ano por uma restauração completa. Mas, afinal, qual o mistério do ícone de gerações?

Em uma época em que a indústria automotiva brasileira ainda explorava tecnologias básicas, o Gol GTI trouxe uma inovação: foi o primeiro modelo nacional com injeção eletrônica a ganhar fama, algo até então reservado a importados e aos sonhos dos entusiastas. Equipado com um motor 2.0 e 120 cv, o carro acelerava de 0 a 100 km/h em menos de 10 segundos, um feito impressionante para os padrões do Brasil nos anos 80.