Novo radar à prova de 'migué' tem até app para dedurar velocidade excessiva

Esses dados são enviados em tempo real para o aplicativo Tracker VS., criado pela Velsis, que disponibiliza as informações para a PRF. Isso significa que motoristas que costumavam 'enganar' os radares podem enfrentar multas, assim que a tecnologia for oficialmente regulamentada para fins de aplicação de penalidades.

Imagem: Reprodução

Segundo a Eco050, concessionária responsável pelo trecho da rodovia BR-050, a nova tecnologia aumenta a segurança e permite um monitoramento mais amplo. "Conseguimos medir o deslocamento em diferentes pontos e determinar se houve excesso de velocidade, aumentando o alcance das nossas ações de conscientização", afirma Bruno Araújo Silva, gerente de operações da concessionária.

E a multa, é legal?

Apesar da inovação tecnológica, a aplicação de multas com base na velocidade média ainda depende de regulamentação. O advogado e especialista em trânsito Marco Fabrício Vieira explica que, para que os motoristas possam ser multados por esse sistema, é necessário que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamente o uso da tecnologia.

"Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 218, só prevê infrações para velocidade no momento exato, e não para trechos com cálculo de média", comenta Vieira. Ele acrescenta que, até que o Contran regulamente e que haja uma alteração no código, as infrações baseadas em velocidade média não podem ser legalmente aplicadas.