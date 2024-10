Como troca de para-brisa pode transformar carros modernos em uma armadilha

Conhecidos como ADAS, sistemas avançados de assistência ao motorista, como a frenagem de emergência e o alerta de saída de faixa, estão cada vez mais presentes no dia a dia dos motoristas, tornando os carros muito mais seguros do que antigamente a um custo cada vez mais acessível.

Esses sistemas, de acordo com o estudo Partnership for Analytics Research in Traffic Safety, que analisou dados de 2,4 milhões de acidentes, podem reduzir em 50% as colisões frontais. Mas, para que essa tecnologia cumpra seu papel, é fundamental que os sensores e as câmeras desses equipamentos estejam funcionando de maneira precisa — e é aí que entra a questão da calibração após acidentes ou reparos.

Os sistemas ADAS dependem de câmeras, radares e sensores que monitoram o entorno do veículo em tempo real. Esses dispositivos são responsáveis por alertar o motorista e, em alguns casos, até tomar decisões autônomas, como frear o carro automaticamente diante de um obstáculo.