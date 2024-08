Airbags mortais: donos de carros podem ganhar até R$ 7 mil em indenizações

Atualmente, há uma Ação Civil Pública em andamento contra as montadoras com carros equipados pelo airbag, que busca o pagamento de uma indenização de R$ 7 mil para os proprietários ou ex-proprietários de veículos envolvidos no caso.

Antônio Carlos Tavares de Mello, presidente do Iconprev, instituto que entrou com a ação, atualizou que o processo está em andamento, já teve citação e manifestação das defesas. "O caso aguarda a sentença, com a possibilidade de um desfecho a partir do ano que vem, ainda sujeito à fase de recursos", afirma.

Ele destaca que a tendência é que seja reconhecido o dano e o dever de indenizar, considerando precedentes em nível mundial e a clareza da lei brasileira nesse aspecto.

Apesar de ter boas expectativas sobre a ação, o presidente da entidade adianta que o processo é longo, iniciado há dois anos, pode chegar ao STF e demorar até 10 anos, no total, para um desfecho.

"Vender os direitos indenizatórios pode ser interessante. Quem vai estar informado sobre o assunto e com todos os documentos do carros em mãos daqui a 10 anos? Os mais organizados podem esperar e ganhar mais, ou podem receber logo o dinheiro, ganhando menos", opina.

Verificação e prevenção

Diante da gravidade do problema, é crucial que os proprietários de veículos afetados verifiquem se seus carros estão incluídos no recall. A consulta pode ser feita no site da Secretaria Nacional de Trânsito (https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/veiculos/recall), bastando inserir o número do chassi ou da placa do veículo para verificar a necessidade de substituição do airbag.