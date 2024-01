As rodovias brasileiras sob administração do governo federal são as que possuem maiores números de pontos críticos, como quedas de barreiras, erosões na pista, buracos grandes (maior que um pneu) e pontes estreitas ou caídas. A constatação faz parte do Radar CNT do Transporte - Pontos Críticos 2023, que mostrou que o número de perigos iminentes cresceu 1,5% em relação ao ano de 2022, com 2.648 ocorrências graves na malha rodoviária do país.

De acordo com o estudo, 67,1% dos pontos críticos estão em rodovias federais, enquanto 32,9% afetam as estradas estaduais. Além disso, 97,8% foram encontrados na malha rodoviária da administração pública. Outro problema é que mais de 80% deles não possuem sinalização.

De acordo com a CNT, esses pontos tornam a movimentação rodoviária mais arriscada para o motorista e para a segurança viária, além de impactar a fluidez da via e elevar os custos operacionais do setor transportador.