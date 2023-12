Diante desses boatos, o vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e ESG da General Motors América do Sul, Fábio Rua, falou sobre a situação em uma entrevista à coluna. Rua destacou que o compromisso da GM com o Brasil é longevo, e não vai mudar por que uma outra montadora recebe mais incentivos. De acordo com ele, o que pode mudar é o tamanho desse compromisso.

"O Brasil compete com os demais países pelos investimentos das matrizes. Se há uma distorção no mercado que torna a concorrência desleal, pode impactar em uma estratégia comercial ou até mesmo no tempo de implementação da estratégia de eletrificação. Mas posso confirmar que a gente não vai sair do Brasil, e essa especulação não é justificada. Em breve, vamos apresentar mais do que novos produtos [S10 e Spin], mas uma manifestação formal do nosso compromisso com o país, que colocará fim a boatos como esses", disse Rua ao UOL Carros.

Rua não deu pistas sobre o que será anunciado, mas é possível que seja mais detalhes sobre a estratégia de eletrificação da produção de carros no país.

"Mexemos com as placas tectônicas do setor"

A General Motors, junto com a Volkswagen e a Toyota, estão entre as montadoras que se posicionaram mais fortemente contra a renovação dos incentivos fiscais às fabricantes do Nordeste até 2032. Apesar de os incentivos terem sido prolongados, Rua afirma que houve melhorias nos termos do pontos de vista da isonomia entre os estados.

"Por outro lado, mexemos com as placas tectônicas do setor automotivo de forma irreversível. A expectativa era renovar os incentivos de forma ilimitada, como acontece agora. Mas não foi isso que aconteceu."