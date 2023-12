"A reputação do Compass foi abalada, muitas pessoas foram afetadas com o problema no trocador de calor, que danifica o câmbio. A questão é que o conserto na Jeep pode passar de R$ 60 mil, e é difícil achar a peça no mercado paralelo. Outras, foram impactadas pelas notícias sobre os defeitos crônicos. Com isso, o consumidor fica inseguro. Atualmente, eu não faço esforço para comprar o veículo. Ofereço R$ 100 mil em um modelo de R$ 138 mil na tabela Fipe", informa.

Outra fonte da coluna, gerente de avaliação de uma concessionária de veículos novos, explica que compra o Compass, mas avisa ao cliente que precisará pagar menos por conta da necessidade de um serviço preventivo.

"O principal problema do carro é o trocador de calor, mas hoje existe no mercado uma solução preventiva: instalar um trocador de calor que fica fora do sistema. Ele refrigera o câmbio sem o risco de quebra e contaminação. Toda oficina de reparação trabalha com esse kit atualmente, e custa R$ 3 mil. Antes de revender o veículo, temos que fazer esse ajuste para não ter problema", explica.

Um dos questionamentos do UOL Carros aos vendedores é que há um grande número de Jeep Compass oferecidos por preços um pouco menores do que o da tabela Fipe nas plataformas de compra e venda online. O argumento é parecido entre os entrevistados, eles explicam que, por conta das notícias sobre problemas crônicos, os consumidores têm resistência de comprar o carro de pessoa física, já que não oferecem a mesma garantia de um loja.

"A loja é obrigada, por Lei, a dar 90 dias de garantia. Por isso, não vendo o Compass sem colocar o kit preventivo de defeito do trocador de calor. Caso contrário, o risco para nós, revendedores, é muito grande. Faço um contrato bem simples e ao mesmo tempo minucioso, determinando bem as condições da garantia, para evitar problemas", explica o entrevistado do UOL Carros.

Estratégia da concorrência?

Um proprietário de uma cadeia de lojas de seminovos e de concessionárias afirmou à reportagem que, em sua avaliação, a recusa em aceitar o Compass, de certa forma, tem sido uma estratégia de marcas concorrentes para desvalorizar o carro no mercado.