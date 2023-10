"Uma linha básica é fazer uma nova plataforma a cada 12 anos, com um reskin (nova superfície externa com novo interior) em seis e um minor facelift (frente, traseira, rodas, molduras e tecidos internos) no terceiro e no nono ano", afirma o especialista.

Pagliarini explica que, apesar da predefinição, alguns fatores podem acelerar o processo, como o desempenho ruim de uma plataforma ou de um facelift. A falta de interesse do público dita as regras do jogo, o contrário, nem sempre, já que é comum campeões de vendas passarem por atualizações para manter a boa performance.

"Algumas fábricas preferem fazer um facelift um pouco maior aos cinco anos e refazer o veículo completamente depois de 10 anos, colocando outros tipos de novidades nos intervalos, como motor, câmbio e novos equipamentos", pondera o consultor.

Para evitar a chateação de comprar um carro que vai mudar em breve, é essencial estar bem informado e atento aos sinais que indicam atualizações iminentes nos modelos automotivos. É importante pontuar que a proximidade da mudança de geração não é motivo para desespero, principalmente para quem não pretende trocar de carro por um bom tempo. Isso porque, logo que o modelo atualiza o design, o anterior fica menos desejado no mercado, portanto, cai um pouco de preço.

No entanto, quanto mais o tempo passa, menos o veículo da geração anterior perde valor em relação ao do ano seguinte, pois ambos passarão pela depreciação natural. O momento também é perfeito para pedir descontos e condições especiais aos vendedores, já que eles precisam se desfazer do estoque para a chegada do novo modelo.

Como saber em que momento do ciclo de vida o carro está:

1. Pesquise os ciclos de atualização da montadora