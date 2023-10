Como ter seu financiamento aprovado

A taxa de inadimplência dos financiamentos de veículos para pessoa física, de acordo com dados do Banco Central, é a maior desde fevereiro de 2015 (período mais antigo disponível para consulta). Atualmente, 5,4% dos contratos não estão sendo pagos a mais de 90 dias. Portanto, o que uma instituição financeira busca na hora de conceder crédito é segurança.

"A pessoa precisa ter como comprovar renda, moradia fixa, a necessidade do veículo. É levado em consideração também o ano do carro e feita uma percepção do histórico do cliente em relação à inadimplência e sua pontuação em relação aos créditos que utiliza", explica Cintia Senna.

Para aumentar as chances de ter acesso ao crédito, a dica é buscar uma vida financeira mais organizada e pleitear um financiamento com a consciência de que ele cabe no orçamento. "Isso mostra para a instituição que há planejamento e organização. É importante saber quanto pode comprometer do seu ganho, de fato, e não somente o que a instituição põe como limite, que é 30%", diz a especialista.

Para fechar um bom negócio, antes de assinar o contrato, é importante entender quanto está sendo cobrado de juros, quantas parcelas serão cobradas e, principalmente, o Custo Efetivo Total da Transação. De acordo com o próprio Banco Central, os juros do financiamento automotivo podem variar entre 12,86% ao ano até 57,74% ao ano a depender da instituição. Em uma negociação "ruim", o consumidor pode acabar pagando quase três vezes o valor financiado.

Passo a passo para financiar seu carro