"No acumulado até setembro de 2023, foram comercializadas, no México, 85.298 unidades de veículos produzidos no Brasil; 68.303, na Argentina e, até agosto, 18.190, no Chile", informa Kalume. Até setembro, já existem mais de 323 mil carros "nascidos" no Brasil circulando pelas ruas de outros países.

Entre os modelos exportados, estão velhos conhecidos dos brasileiros, como Renault Kwid, Jeep Compass, Toyota Etios e Corolla, Volkswagen Saveiro e Chevrolet Onix.

Um dado interessante é que, apesar de o México importar mais unidades, é para a Argentina que vão os modelos mais caros. O país é responsável por 34% da receita de exportação de veículos de passeio do Brasil, seguido por México (25%), Colômbia (11%), Chile (5,7%) e Uruguai (5,5%). Essas aproximações são fruto dos acordos de livre comércio entre os países do Mercosul e também com o México.

Nos primeiros nove meses do ano, foram exportados 3,3 bilhões de dólares em automóveis, 1,3% das exportações totais. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Apesar de o número chamar atenção, é metade do que foi exportado em 2017, o melhor ano do setor. Naquele período, 570 mil unidades saíram de nossos portos.

Volume em queda

Entre janeiro e setembro de 2023, a exportação de veículos caiu 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Para a Anfavea, em setembro, os números de embarques refletem a desaceleração dos mercados da Argentina (-16%) e Chile (-10%). No acumulado do ano, dos mercados da Colômbia (-32%) e do Chile (-29%)