Motos de luxo em foco

Os roubos de motos de luxo registrados ao longo do ano foram tema de cinco encontros realizados pelas forças de segurança do Estado no Centro Integrado de Comando e Controle, na capital paulista. A SSP explica que o trabalho desenvolvido em parceria com as vítimas e com os grupos de motociclistas subsidiou um relatório que foi encaminhado à Polícia Civil e deu origem às investigações para desarticular essas quadrilhas.

No entorno da grande São Paulo, a Polícia Militar Rodoviária, por meio do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), está atuando nas regiões de Guarulhos, São Paulo e São José dos Campos com foco no combate a esses crimes. O efetivo, com uso de motos, opera nos horários de maior incidência de roubos, conforme os registros de Boletins de Ocorrências.

Criminosos tinham certeza da impunidade

Há até fotos de armas no perfil Imagem: Reprodução

Mais do que ter certeza da impunidade, os criminosos desafiam as autoridades, a começar pelo nome da quadrilha, autointitulada de "Problema 157", que faz referência ao artigo 157 do Código Penal: "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa". Na bio do perfil, o grupo assume que "se arrisca pra tá andando em bode", já que " aprontando ou não, todos partirão".