"A produção de motocicletas vem seguindo o planejado pela indústria e mostra um crescimento contínuo e consolidado para atender a demanda do mercado, que segue positiva. O momento é bom e o segmento possui potencial para aumento em seus volumes de produção", explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Nesse contexto, a Honda enfrenta um dilema: o sucesso é tanto que, muito em breve, podem faltar motocicletas para atender à demanda. Para se ter uma ideia, até o momento, foram produzidas 900 mil motos, uma média de 100 mil motos por mês, chegando a 127 mil em agosto. Com capacidade de 1,3 milhões de motos em um ano, a fábrica de Manaus vai chegar no último trimestre do ano - que costuma ser aquecido por conta do décimo terceiro salário - com 70% de sua capacidade utilizada.

A vantagem vai para a montadora que, apesar de vir logo depois da Honda no ranking de participação, tem uma participação bem menor no mercado: a Yamaha, com 18,3% de share. O número parece tímido, mas foram 225 mil unidades comercializadas entre janeiro e setembro desde ano, contra 158 mil no ano passado, um aumento de 42% - quase o dobro do setor.

Fazer 150 é destaques da Yamaha Imagem: Divulgação

Para se preparar para o momento de crescimento do volume de motos à venda, a marca já prometeu um investimento de R$ 520 milhões para, entre outras melhorias, aumentar a capacidade de produção da planta de Manaus, que hoje é de 300 mil motos, de acordo com a Abraciclo.

Sonho da "moto zero"

Que a indústria de motos cresce de forma mais acelerada do que a de carros, não há como negar. Inclusive, com o aumento do preço dos veículos, muitos brasileiros trocaram quatro por duas rodas.