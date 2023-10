O especialista em carros de luxo Paulo Korn, da Car Chase, explica que esses veículos são a bola da vez: todo mundo quer, há poucos disponíveis e quando são colocados à venda saem logo. "A principal razão é o custo. Comprando um blindado usado você consegue minimizar o dispêndio total, porque ele já vem depreciado em comparação com o novo", avalia.

Um veículo blindado pesa, no mínimo, 130 kg a mais, podendo chegar a mais de 500 kg, dependendo do modelo e do tipo de proteção. Isso significa que ele precisará de mais atenção à manutenção dos itens de desgaste, como pneus, pastilhas e discos de freio, amortecedores e outros itens de suspensão.

"Comprando usado, por um lado, você ganha a blindagem. Por outro, gasta um pouco mais com a manutenção. Também é importante verificar o tratamento que o antigo dono deu a esse veículo, se fez as manutenções corretas, exigidas pelo peso extra que o carro carrega. Outro cuidado é conferir se o carro está regularizado no Detran e no Exército Brasileiro, como todos os blindados devem estar", orienta Cláudio Marmo Conte, diretor comercial da BSS Blindagens.

Também é preciso ter em mente que, com o passar do tempo, a blindagem pode sofrer delaminação, que é um processo de descolamento das lâminas de vidro cristal float ou do policarbonato que compõem o pacote balístico do vidro blindado. Segundo Marmo Conte, isso não interfere no desempenho da proteção em relação à balística, mas prejudica a visibilidade do motorista, podendo causar acidentes.

Em geral, a blindagem precisa ser reavaliada a cada oito ou 10 anos. Em alguns casos, é necessário trocar os vidros, o que pode sair bem caro. É exatamente por esse motivo que os blindados com muitos anos de uso podem ser até mais baratos do que um modelo do mesmo ano sem a proteção extra.

