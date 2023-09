"A Stellantis reprova qualquer alteração nas características originais dos veículos homologados pela companhia. Modificações na suspensão para fins estéticos ou para ampliar a capacidade de carga não levam em conta o projeto e dimensionamento original da estrutura, freios, pneus, motor e direção. Portanto, modificações na estrutura e/ou no comportamento dinâmico originais de qualquer modelo do grupo podem colocar em risco os ocupantes do veículo e terceiros."

É proibido?

As modificações na suspensão de um veículo devem ser aprovadas no órgão regulador, que emite um parecer no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). No entanto, é preciso atender às determinações da resolução 916 do Contran (Conselho Nacional do Trânsito), que determina que a altura mínima permitida para circulação deve ser maior ou igual a 10 cm.

O conjunto de rodas e pneus não poderá tocar parte alguma do veículo quando submetido ao teste de esterçamento. Isso vale para a frente rebaixada.

Já no caso da traseira, o policial rodoviário federal Sousa Dantas, chefe da divisão de Policiamento Trânsito de Brasília, esclareceu que, para estar dentro da Lei, a elevação da traseira de um veículo não pode ultrapassar dois graus, o que equivale a uma altura de 3,5 centímetros - algo bem mais discreto do que as alterações das fotos. Mesmo com a altura correta, a alteração deve constar no CRLV.

Andar com o veículo fora das condições originais e sem CRLV é uma infração de natureza grave, com direito a multa de R$ 195,23 e retenção do veículo para regularização.