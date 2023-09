Segundo o Detran-SP, antes de comprar um carro usado, é importante fazer uma consulta sobre possíveis débitos, bloqueios, restrições e histórico de vistorias do veículo no site do órgão. Para isso, é necessário inserir a placa e o número do Renavam no Portal de Serviços da Senatran.

As revendedoras de carros usados também se valem do sistema, mas em alguns estados existe o Renave (Registro Nacional de Veículos em Estoque). Ele permite o rastreamento completo da vida do veículo desejado, verificando se existem infrações em aberto ou qualquer outro impeditivo ou restrições que não permitirão a emissão do documento de transferência.

A loja faz a consulta online antes de fechar o negócio com o cliente e, caso não haja nenhum impeditivo no histórico do veículo, a transferência da propriedade do veículo é feita no ato, e o motorista já pode sair do estabelecimento com a responsabilidade do automóvel em seu nome. Facilitando o processo de transferência. A ferramenta está disponível em Pernambuco, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Sergipe, Paraná e São Paulo.

Cuidado ao repassar documentos

Quem está vendendo o carro por conta própria deve ter certo cuidado ao repassar os documentos, e evitar a exposição em redes sociais ou sites abertos ao público. Marco Vieira, advogado membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran, explica que o código Renavam é considerado um documento "pessoal", como qualquer outro.