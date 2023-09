"De acordo com o texto que temos agora, não vamos ter uma mudança na carga tributária, mas uma adequação entre quem paga menos e quem paga mais. Se, somados, os impostos devem ficar entre 25% e 33%, os automóveis, que hoje recolhem mais impostos do que isso, serão beneficiados e ficarão mais baratos. Por outro lado, o serviço das oficinas, como uma simples troca de pneu, ficará mais caro, porque hoje a carga é menor. Por isso, no fim das contas, ainda não se sabe se ficará mais barato ou mais caro ter um carro na garagem com o passar dos anos", avalia o economista Igor Lucena.

O que prevê a reforma

O principal foco da reforma tributária é a simplificação, e não exatamente a redução de impostos. Essa mudança já é considerada por si só um enorme ganho, já que a burocracia brasileira já onera os negócios. O texto atual acaba com os impostos federais IPI, PIS e Cofins, o estadual ICMS e o municipal ISS.

No lugar deles, entram dois IVAs: a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) substitui os tributos federais, enquanto o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) unifica e substitui ICMS (estadual) e ISS (municipal). Além disso, será criado um Imposto Seletivo, que incidirá sobre itens nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Outra novidade é o fim do imposto em cascata. Com a criação dos IVAs, será implantada a "não cumulatividade plena", ou seja, deixarão de ser cobrados impostos sobre impostos, uma prática que encarece os produtos e atrapalha a competitividade da economia brasileira.

Pegadinhas do texto

O advogado Eduardo Natal, sócio do escritório Natal & Manssur, conselheiro da Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT) e membro da Academia Brasileira de Direito Tributário (ABDT), explica que, mesmo que o texto seja aprovado, ainda passará por uma fase de testes em 2026, e só seria plenamente implementado em 2032.