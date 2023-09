Uma reclamação forte entre as montadoras contrárias ao programa é de que uma decisão do STJ permitiu que a Stellantis usasse o excedente do crédito que recebe no Nordeste em todos os estados brasileiros. Um dos executivos chegou a afirmar que os benefícios geram uma concorrência tão desleal que a renovação deles pode levar a uma drástica redução de investimento no país por parte da marca em que trabalha.

Racha na associação de montadoras

O conflito de interesses entre as montadoras causou mal-estar entre as associadas da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), presidida por Márcio de Lima Leite, que também é vice-presidente Jurídico, Tributário e de Relações Institucionais da Stellantis.

De um lado, a Anfavea afirma que não se posiciona - e nunca se posicionou - sobre incentivos fiscais regionais, uma vez que cada montadora tem seu interesse. Do outro lado, os fabricantes do Sul e Sudeste argumentam que o fato de o presidente ter uma opinião pessoal clara - por ser executivo da Stellantis - causa no governo uma impressão de que a posição é da indústria como um todo.

"Hoje não nos sentimos representados pela Anfavea. A Associação está nos conselhos mais importantes do governo e tem usado esses benefícios para articular os pontos da Stellantis. A narrativa está tomando ares mais palatáveis por conta dessa representação", disse um dos executivos entrevistados pela coluna.

UOL Carros também entrevistou o presidente da associação. Márcio de Lima Leite afirma que a Anfavea se posiciona 100% a favor da Reforma Tributária, mas que os incentivos regionais não são um consenso dentro da associação, que, em 65 anos, nunca se posicionou sobre o tema.