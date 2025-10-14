Corolla repaginado: Toyota revela imagens de como será o futuro do sedã

A Toyota apresentará, no Salão de Tóquio 2025, um conceito que antecipa a próxima geração do Corolla, prevista para estrear globalmente no ano que vem. O protótipo marca uma ruptura com o estilo conservador do modelo atual.

O conceito tem uma dianteira totalmente nova, sem a tradicional grade, substituída por uma entrada de ar inferior mais discreta. Os faróis agora formam um conjunto com assinatura luminosa em formato de martelo.

Na lateral, o perfil limpo e as rodas grandes ajudam a criar uma silhueta mais esportiva. A traseira segue a tendência dos modelos elétricos recentes da marca, como na linha bZ. As lanternas são conectadas por uma faixa de LED e um pequeno spoiler integrado à tampa do porta-malas.