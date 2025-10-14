Assine UOL
Jorge Moraes

Jorge Moraes

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Corolla repaginado: Toyota revela imagens de como será o futuro do sedã

Jorge Moraes
Colunista do UOL
Imagem
Imagem: Divulgação

A Toyota apresentará, no Salão de Tóquio 2025, um conceito que antecipa a próxima geração do Corolla, prevista para estrear globalmente no ano que vem. O protótipo marca uma ruptura com o estilo conservador do modelo atual.

O conceito tem uma dianteira totalmente nova, sem a tradicional grade, substituída por uma entrada de ar inferior mais discreta. Os faróis agora formam um conjunto com assinatura luminosa em formato de martelo.

Na lateral, o perfil limpo e as rodas grandes ajudam a criar uma silhueta mais esportiva. A traseira segue a tendência dos modelos elétricos recentes da marca, como na linha bZ. As lanternas são conectadas por uma faixa de LED e um pequeno spoiler integrado à tampa do porta-malas.

Imagem
Imagem: Reprodução

Entre os elementos que chamam atenção está a presença de uma porta de recarga no para-lama dianteiro, indício de que o conceito utiliza propulsão elétrica ou híbrida plug-in. A Toyota não confirmou detalhes técnicos.

Apesar disso, é esperado que a nova geração do Corolla mantenha versões híbridas com opção da tecnologia PHEV. Em razão do design, também é possível que a marca implemente opções totalmente elétricas em mercados estratégicos.

No mercado brasileiro, o sedã médio mais famoso do país é comercializado em versões 1.8 híbrida flex de 122 cv e 2.0 flex aspirado de 175 cv. O modelo, inclusive, deve retomar sua produção no Brasil no começo de novembro, como adiantamos aqui, após uma tempestade que atingiu a fábrica de motores de Porto Feliz (SP).

Imagem
Imagem: Reprodução

*Colaborou Rodrigo Barros

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.