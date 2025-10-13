Uber anuncia carros que serão proibidos no aplicativo em 2026; veja lista

A Uber anunciou uma atualização na lista de veículos aceitos para as categorias Black e Comfort. As mudanças entram em vigor a partir de janeiro de 2026 e têm o objetivo de adequar o portfólio de veículos às preferências dos usuários e às transformações do mercado automotivo.
Segundo a empresa, a decisão foi baseada em pesquisas com passageiros e motoristas parceiros, além de análises sobre o comportamento dos consumidores em relação às viagens de categorias premium. O objetivo é aprimorar a experiência oferecida nessas modalidades e manter o padrão de conforto e tecnologia esperado pelos usuários.
Na categoria Uber Black, haverá duas alterações principais: a atualização do ano mínimo de fabricação aceito (que ainda não foi detalhado pela empresa) e a exclusão de alguns modelos, independentemente do ano do veículo. A partir de 5 de janeiro de 2026, não serão mais aceitos os seguintes modelos:
- Caoa Chery Tiggo 3X;
- Citroën Basalt;
- Hyundai Kona Hybrid;
- JAC Motors J3 Turin;
- JAC Motors iEV 40;
- Peugeot e-2008;
- Renault Kardian.
Já na categoria Comfort, apenas um carro deixará de ser aceito: o Renault Logan, que será excluído da lista de veículos elegíveis a partir de 6 de julho de 2026.
A Uber afirma que as mudanças fazem parte de um processo contínuo de revisão de critérios, com o intuito de garantir que as categorias premium mantenham um padrão de qualidade compatível com as expectativas dos usuários.
Os motoristas que possuem veículos afetados pelas alterações poderão continuar realizando viagens normalmente até as datas indicadas. Depois disso, será necessário atualizar o veículo para permanecer ativo nas categorias Black ou Comfort.
