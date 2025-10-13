Uber anuncia carros que serão proibidos no aplicativo em 2026; veja lista

A Uber anunciou uma atualização na lista de veículos aceitos para as categorias Black e Comfort. As mudanças entram em vigor a partir de janeiro de 2026 e têm o objetivo de adequar o portfólio de veículos às preferências dos usuários e às transformações do mercado automotivo.

Segundo a empresa, a decisão foi baseada em pesquisas com passageiros e motoristas parceiros, além de análises sobre o comportamento dos consumidores em relação às viagens de categorias premium. O objetivo é aprimorar a experiência oferecida nessas modalidades e manter o padrão de conforto e tecnologia esperado pelos usuários.

Na categoria Uber Black, haverá duas alterações principais: a atualização do ano mínimo de fabricação aceito (que ainda não foi detalhado pela empresa) e a exclusão de alguns modelos, independentemente do ano do veículo. A partir de 5 de janeiro de 2026, não serão mais aceitos os seguintes modelos: