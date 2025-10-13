Assine UOL
Jorge Moraes

Jorge Moraes

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Após debandada de concessionários, Neta segue operando no país com uma loja

Jorge Moraes
Colunista do UOL
Neta X: SUV é esperança da empresa no Brasil
Neta X: SUV é esperança da empresa no Brasil Imagem: Jorge Moraes/UOL

Em grave crise na China, a Neta Auto tenta se manter viva no Brasil. Após debandada de interessados, a marca mantém apenas uma concessionária por aqui, localizada no Rio de Janeiro, mas segue confiante em fazer sucesso no país.

Passando-se por cliente, a coluna entrou em contato com a única concessionária da marca para questionar sobre os carros disponíveis. O vendedor designado para o atendimento, no entanto, afirmou ter veículos a pronta entrega apenas do ano modelo 2024.

Há alguns meses, a coluna noticiou sobre 800 unidades que estavam presas no porto de Cariacica (ES) e o baixo volume de vendas fazendo com que concessionários candidatos não seguissem em frente.

Segundo dados da Fenabrave, nos últimos três meses a montadora comercializou 47 carros, entre julho a setembro deste ano. Todas as vendas foram feitas na modalidade de varejo. Foram cinco em julho, 28 em agosto e mais 14 em setembro.

Esportivo GT: uma das atrações importadas pela Neta
Esportivo GT: uma das atrações importadas pela Neta Imagem: Alessandro Reis/UOL

Desse montante, a maioria das unidades foi emplacada no Distrito Federal (26), e as demais no Amazonas (11), Bahia (1), Espírito Santo (3), Rio de Janeiro (1) e São Paulo (5).

A marca chinesa de carros elétricos da Hozon, atravessa um momento turbulento. Imagens que circularam nas redes sociais e sites automotivos da China mostraram funcionários retirando o logotipo da empresa da fachada de sua sede em Xangai.

Em nota enviada a reportagem, a montadora afirmou que continuará investindo em tecnologia, qualidade e inovação em mobilidade elétrica, reafirmando seu compromisso de longo prazo com o mercado brasileiro.

Também informou que todos os veículos da marca foram devidamente desembaraçados e entregues conforme o cronograma estabelecido. De acordo com a Neta, a operação local acontece normalmente, com manutenção das vendas, suporte técnico e atendimento aos clientes em todo o território nacional.

Continua após a publicidade

A Neta ainda afirma que a matriz na China está em fase de reorganização global, com foco na preparação da linha de produção dos novos modelos 2026/2026 e 2026/2027. O movimento faz parte da estratégia de fortalecimento internacional da marca, que considera o Brasil um mercado estratégico dentro de sua expansão na América Latina.

Por fim, a Neta Auto diz que o portfólio atual no país mantém estoque regular, e novos lotes estão programados conforme o planejamento logístico e de produção.

*Colaborou Rodrigo Barros

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.