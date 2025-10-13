Após debandada de concessionários, Neta segue operando no país com uma loja

Em grave crise na China, a Neta Auto tenta se manter viva no Brasil. Após debandada de interessados, a marca mantém apenas uma concessionária por aqui, localizada no Rio de Janeiro, mas segue confiante em fazer sucesso no país.

Passando-se por cliente, a coluna entrou em contato com a única concessionária da marca para questionar sobre os carros disponíveis. O vendedor designado para o atendimento, no entanto, afirmou ter veículos a pronta entrega apenas do ano modelo 2024.

Há alguns meses, a coluna noticiou sobre 800 unidades que estavam presas no porto de Cariacica (ES) e o baixo volume de vendas fazendo com que concessionários candidatos não seguissem em frente.