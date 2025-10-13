Após debandada de concessionários, Neta segue operando no país com uma loja

Em grave crise na China, a Neta Auto tenta se manter viva no Brasil. Após debandada de interessados, a marca mantém apenas uma concessionária por aqui, localizada no Rio de Janeiro, mas segue confiante em fazer sucesso no país.
Passando-se por cliente, a coluna entrou em contato com a única concessionária da marca para questionar sobre os carros disponíveis. O vendedor designado para o atendimento, no entanto, afirmou ter veículos a pronta entrega apenas do ano modelo 2024.
Há alguns meses, a coluna noticiou sobre 800 unidades que estavam presas no porto de Cariacica (ES) e o baixo volume de vendas fazendo com que concessionários candidatos não seguissem em frente.
Segundo dados da Fenabrave, nos últimos três meses a montadora comercializou 47 carros, entre julho a setembro deste ano. Todas as vendas foram feitas na modalidade de varejo. Foram cinco em julho, 28 em agosto e mais 14 em setembro.
Desse montante, a maioria das unidades foi emplacada no Distrito Federal (26), e as demais no Amazonas (11), Bahia (1), Espírito Santo (3), Rio de Janeiro (1) e São Paulo (5).
A marca chinesa de carros elétricos da Hozon, atravessa um momento turbulento. Imagens que circularam nas redes sociais e sites automotivos da China mostraram funcionários retirando o logotipo da empresa da fachada de sua sede em Xangai.
Em nota enviada a reportagem, a montadora afirmou que continuará investindo em tecnologia, qualidade e inovação em mobilidade elétrica, reafirmando seu compromisso de longo prazo com o mercado brasileiro.
Também informou que todos os veículos da marca foram devidamente desembaraçados e entregues conforme o cronograma estabelecido. De acordo com a Neta, a operação local acontece normalmente, com manutenção das vendas, suporte técnico e atendimento aos clientes em todo o território nacional.
A Neta ainda afirma que a matriz na China está em fase de reorganização global, com foco na preparação da linha de produção dos novos modelos 2026/2026 e 2026/2027. O movimento faz parte da estratégia de fortalecimento internacional da marca, que considera o Brasil um mercado estratégico dentro de sua expansão na América Latina.
Por fim, a Neta Auto diz que o portfólio atual no país mantém estoque regular, e novos lotes estão programados conforme o planejamento logístico e de produção.
*Colaborou Rodrigo Barros
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.