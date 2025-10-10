Leapmotor: marca chinesa terá produção no Brasil ao lado de Renegade e Toro

A Leapmotor, marca chinesa da Stellantis, vai anunciar a montagem dos seus carros em Goiana (PE), no polo automotivo produtor de Jeep Renegade, Compass e Commander, além de Ram Rampage e Fiat Toro.

A fábrica pernambucana, que completou dez anos, será responsável pela montagem dos modelos C10 e B10, que vão ser importados na China em um primeiro momento. As etapas da fabricação nacional serão comunicadas na abertura do Salão do Automóvel de São Paulo.

O projeto contempla o plano de investimentos de R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030 no Brasil, anunciado em 2024 pela Stellantis - dos quais R$ 13 bilhões serão direcionados ao complexo industrial nordestino. O aporte financeiro servirá para a implementação de tecnologias híbridas de propulsão nos veículos do grupo - a previsão é de chegada de 40 novos produtos ao mercado brasileiro.