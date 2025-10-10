Leapmotor: marca chinesa terá produção no Brasil ao lado de Renegade e Toro

A Leapmotor, marca chinesa da Stellantis, vai anunciar a montagem dos seus carros em Goiana (PE), no polo automotivo produtor de Jeep Renegade, Compass e Commander, além de Ram Rampage e Fiat Toro.
A fábrica pernambucana, que completou dez anos, será responsável pela montagem dos modelos C10 e B10, que vão ser importados na China em um primeiro momento. As etapas da fabricação nacional serão comunicadas na abertura do Salão do Automóvel de São Paulo.
O projeto contempla o plano de investimentos de R$ 30 bilhões entre 2025 e 2030 no Brasil, anunciado em 2024 pela Stellantis - dos quais R$ 13 bilhões serão direcionados ao complexo industrial nordestino. O aporte financeiro servirá para a implementação de tecnologias híbridas de propulsão nos veículos do grupo - a previsão é de chegada de 40 novos produtos ao mercado brasileiro.
Além de ficar encarregada da nacionalização de modelos da Leapmotor, a fábrica de Goiana, localizada na Região Metropolitana de Recife, também será responsável pela produção da nova geração do Compass e um modelo Peugeot, que dividirá a plataforma com o SUV médio da Jeep.
Nordeste atrai montadoras chinesas
A região Nordeste do Brasil virou celeiro das marcas chinesas que estão chegando ao pais.
Na antiga fábrica da Troller, em Horizonte (CE), hoje administrada pela empresa de comércio exterior Comexport e rebatizada como Pace (Planta Automotiva do Ceará), a General Motors já confirmou a montagem do SUV elétrico Chevrolet Spark EUV, hoje trazido da China.
Em seguida, a GM iniciará a produção no complexo cearense do SUV Capiva, também elétrico e fruto da parceria da norte-americana com a montadora chinesa SAIC, através da joint venture Wuling.
Na Bahia, a BYD acaba de inaugurar sua fábrica em Camaçari, encarregada da montagem local dos modelos Dolphin Mini, Song Pro e King
Como é o Leapmotor C10
O SUV C10, que será apresentado ao público no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro, é um veículo do segmento D totalmente equipado e centrado na família, com a melhor experiência de mobilidade e condução do segmento premium.
O C10 é equipado com a tecnologia Range-Extended Electric Vehicle (REEV), que utiliza motor a combustão exclusivamente para carregar a bateria da propulsão elétrica.
Com essa estratégia, a Leapmotor divulga autonomia de até 970 km com uma carga completa e um tanque cheio.
Quanto ao tamanho, mede 4,74 m de comprimento, 1,90 m de largura, 1,68 m de altura e 2,82 m de entre-eixos. As dimensões são próximas às do Volkswagen Tiguan.
Após ganhar o 2023 International CMF Design Award por seu design estético tecnológico e natural, conquistou recentemente o Prêmio de Ouro 2024 do French Design Awards (FDA).
Como é o Leapmotor B10
O modelo elétrico de 4,52 metros ficará para 2026 e tem um estilo mais jovem.
As maçanetas ocultas integram-se na carroceria, melhorando o design e a aerodinâmica. As rodas de liga leve de 18 polegadas combinam o estilo do carro.
Por dentro, traz desde carregador sem fio duplo, console central flutuante de 14,6 polegadas e painel de instrumentos 100% digital de 8,8 polegadas.
Em alguns mercados, a autonomia pode chegar a 600 km com a bateria maior de 67,1 kWh. Em termos de potência, ele pode ter entre 180 cv e 218 cv, dependendo da versão.
