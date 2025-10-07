BYD lança Dolphin Mini nacional para taxistas e PCD pagarem mais barato

A BYD do Brasil anunciará nesta quinta-feira a nova fase de estruturação da planta de Camaçari, na Bahia. A montadora apresentará o Dolphin Mini GL, nova versão montada localmente e que chega para atender clientes de venda direta, como taxistas e pessoas com deficiência (PCD).
A versão mais barata do Dolphin Mini será comercializada por R$ 118,9 mil. No entanto, com os descontos da venda direta, o valor cai para R$ 107,09 mil. No caso de PCD, sairá por R$ 99,9 mil, enquanto taxistas pagarão ainda menos: R$ 98.590.
Para custar menos, a versão de entrada do Dolphin Mini terá uma bateria menor: serão 30,08 kWh, com autonomia sugerida pelo fabricante de até 250 km, de acordo com o Inmetro.
Atualmente o Dolphin Mini é vendido com motor de 75 cv, torque de 13,8 kgfm e bateria Blade de 38 kWh. O Inmetro trata a autonomia em 280 km, que entrega velocidade máxima de 130 km/h.
King e Song Pro mais baratos
Em novembro, após o compacto elétrico, a BYD também vai oferecer o sedã King e o SUV Song Pro, ambos híbridos, com os incentivos para a versão GL. O comunicado será oficializado pela marca, com valores abaixo dos R$ 100 mil.
O Song Pro sai hoje da loja por R$ 161,492. Com o desconto, custará R$ 132,9 mil para taxistas e R$ 147,9 mil para PCD. Já o King, vendido por R$ 144.492, passará a custar R$ 124,9 mil e R$ 132.090, respectivamente.
O King e o Song GL, com tela central de 12,8 polegadas, utilizam a mesma 'estrutura' mecânica, elétrica e tecnológica. O motor aspirado 1.5 a gasolina (não será flex agora) somado à máquina elétrica rendem juntos 209 cv de potência. A versão GL usa a bateria de 8,3 kWh e pode entregar até 55 km de autonomia no modo elétrico.
