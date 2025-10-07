BYD lança Dolphin Mini nacional para taxistas e PCD pagarem mais barato

A BYD do Brasil anunciará nesta quinta-feira a nova fase de estruturação da planta de Camaçari, na Bahia. A montadora apresentará o Dolphin Mini GL, nova versão montada localmente e que chega para atender clientes de venda direta, como taxistas e pessoas com deficiência (PCD).

A versão mais barata do Dolphin Mini será comercializada por R$ 118,9 mil. No entanto, com os descontos da venda direta, o valor cai para R$ 107,09 mil. No caso de PCD, sairá por R$ 99,9 mil, enquanto taxistas pagarão ainda menos: R$ 98.590.

Para custar menos, a versão de entrada do Dolphin Mini terá uma bateria menor: serão 30,08 kWh, com autonomia sugerida pelo fabricante de até 250 km, de acordo com o Inmetro.