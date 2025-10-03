Assine UOL
Jorge Moraes

Jorge Moraes

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Toyota anuncia retomada de produção no Brasil após destruição de fábrica

Jorge Moraes
Colunista do UOL
Atualizada em
Fábrica de motores em Porto Feliz foi destruída por temporal no último dia 22; com isso, Toyota teve de suspender a produção dos seus modelos nacionais: Corolla Sedan e Corolla Cross
Fábrica de motores em Porto Feliz foi destruída por temporal no último dia 22; com isso, Toyota teve de suspender a produção dos seus modelos nacionais: Corolla Sedan e Corolla Cross Imagem: Reprodução

Após suspender a produção de veículos no Brasil, devido ao temporal que destruiu a fábrica de motores em Porto Feliz (SP) no último dia 22, a Toyota anunciou hoje a retomada da fabricação de automóveis nas unidades de Sorocaba e Indaiatuba, também no interior paulista.

Por meio de comunicado, a empresa informa que a montagem do Corolla Sedan, em Indaiatuba, e do Corolla Cross, em Sorocaba, volta de forma gradual a partir de 3 de novembro. Inicialmente, serão fabricadas exclusivamente as versões híbridas do sedã e do SUV, cujo motor já era importado do Japão.

O objetivo inicial é recuperar o volume de veículos híbridos não produzidos de 23 de setembro a 21 de outubro. A produção das versões a combustão convencionais, cujo propulsor era montado em Porto Feliz, tem recomeço previsto apenas para janeiro de 2026, utilizando motores e componentes importados de outras unidades da Toyota no exterior.

Enquanto isso, a fábrica de Porto Feliz segue sem previsão de retomada, devido à gravidade dos danos. No local, equipes estão avaliando as condições dos equipamentos e providenciando a transferência temporária de maquinário para outras localidades.

Yaris Cross suspenso por tempo indeterminado

Imagem
Imagem: Divulgação

A unidade de Porto Feliz era responsável pela produção do motor 2.0 flex aspirado de Corolla e Corolla Cross e do propulsor 1.5, também aspirado, que equipa o Yaris - descontinuado no Brasil, mas cuja produção foi mantida em Sorocaba, para exportação a outros mercados.

Esse motor 1.5 também irá equipar o SUV compacto Yaris Cross, cuja fabricação já tinha começado em Sorocaba - seu lançamento, previsto para este mês, foi adiado por tempo indeterminado.

A expectativa é de que as vendas desse modelo, que será o carro mais barato da Toyota no mercado brasileiro, com potencial de se tornar também o mais vendido da marca, tenham início apenas em 2026.

Continua após a publicidade

Situação dos funcionários

Montagem do Corolla Cross em Sorocaba; unidade está em obras de expansão para produzir também o Corolla Sedan e o Yaris Cross
Montagem do Corolla Cross em Sorocaba; unidade está em obras de expansão para produzir também o Corolla Sedan e o Yaris Cross Imagem: Divulgação

Segundo a Toyota, os funcionários das fábricas de Sorocaba e Indaiatuba retornam às atividades no dia 21 de outubro, após o término das férias coletivas emergenciais.

Após essa data, apenas os trabalhadores de Porto Feliz vão ingressar em regime de lay-off (suspensão temporária de contrato), já aprovado pelos funcionários por meio de assembleia, e que prevê o pagamento da maior parte dos respectivos vencimentos enquanto a medida durar.

Ao todo, cerca de 6,7 mil pessoas trabalham nas três unidades fabris da montadora no Brasil. Aproximadamente 700 atuam na fábrica de motores.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.