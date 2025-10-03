Toyota anuncia retomada de produção no Brasil após destruição de fábrica

Após suspender a produção de veículos no Brasil, devido ao temporal que destruiu a fábrica de motores em Porto Feliz (SP) no último dia 22, a Toyota anunciou hoje a retomada da fabricação de automóveis nas unidades de Sorocaba e Indaiatuba, também no interior paulista.
Por meio de comunicado, a empresa informa que a montagem do Corolla Sedan, em Indaiatuba, e do Corolla Cross, em Sorocaba, volta de forma gradual a partir de 3 de novembro. Inicialmente, serão fabricadas exclusivamente as versões híbridas do sedã e do SUV, cujo motor já era importado do Japão.
O objetivo inicial é recuperar o volume de veículos híbridos não produzidos de 23 de setembro a 21 de outubro. A produção das versões a combustão convencionais, cujo propulsor era montado em Porto Feliz, tem recomeço previsto apenas para janeiro de 2026, utilizando motores e componentes importados de outras unidades da Toyota no exterior.
Enquanto isso, a fábrica de Porto Feliz segue sem previsão de retomada, devido à gravidade dos danos. No local, equipes estão avaliando as condições dos equipamentos e providenciando a transferência temporária de maquinário para outras localidades.
Yaris Cross suspenso por tempo indeterminado
A unidade de Porto Feliz era responsável pela produção do motor 2.0 flex aspirado de Corolla e Corolla Cross e do propulsor 1.5, também aspirado, que equipa o Yaris - descontinuado no Brasil, mas cuja produção foi mantida em Sorocaba, para exportação a outros mercados.
Esse motor 1.5 também irá equipar o SUV compacto Yaris Cross, cuja fabricação já tinha começado em Sorocaba - seu lançamento, previsto para este mês, foi adiado por tempo indeterminado.
A expectativa é de que as vendas desse modelo, que será o carro mais barato da Toyota no mercado brasileiro, com potencial de se tornar também o mais vendido da marca, tenham início apenas em 2026.
Situação dos funcionários
Segundo a Toyota, os funcionários das fábricas de Sorocaba e Indaiatuba retornam às atividades no dia 21 de outubro, após o término das férias coletivas emergenciais.
Após essa data, apenas os trabalhadores de Porto Feliz vão ingressar em regime de lay-off (suspensão temporária de contrato), já aprovado pelos funcionários por meio de assembleia, e que prevê o pagamento da maior parte dos respectivos vencimentos enquanto a medida durar.
Ao todo, cerca de 6,7 mil pessoas trabalham nas três unidades fabris da montadora no Brasil. Aproximadamente 700 atuam na fábrica de motores.
