Toyota anuncia retomada de produção no Brasil após destruição de fábrica

Após suspender a produção de veículos no Brasil, devido ao temporal que destruiu a fábrica de motores em Porto Feliz (SP) no último dia 22, a Toyota anunciou hoje a retomada da fabricação de automóveis nas unidades de Sorocaba e Indaiatuba, também no interior paulista.

Por meio de comunicado, a empresa informa que a montagem do Corolla Sedan, em Indaiatuba, e do Corolla Cross, em Sorocaba, volta de forma gradual a partir de 3 de novembro. Inicialmente, serão fabricadas exclusivamente as versões híbridas do sedã e do SUV, cujo motor já era importado do Japão.

O objetivo inicial é recuperar o volume de veículos híbridos não produzidos de 23 de setembro a 21 de outubro. A produção das versões a combustão convencionais, cujo propulsor era montado em Porto Feliz, tem recomeço previsto apenas para janeiro de 2026, utilizando motores e componentes importados de outras unidades da Toyota no exterior.