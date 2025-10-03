Blindagem de carros no Brasil vira negócio bilionário e deve bater recorde

O mercado brasileiro de veículos blindados é proporcional ao aumento da violência no país e segue em expansão, devendo alcançar a marca de 40 mil unidades produzidas em 2025, um recorde histórico.
Essa é a estimativa da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), que representa o setor de empresas de proteção veicular balística. Em 2024, foram registrados cerca de 34 mil automóveis blindados no país ao longo daquele ano - que é o recorde atual e marcou crescimento pelo quarto ano consecutivo.
De acordo com dados do Exército Brasileiro, responsável por autorizar e fiscalizar todo o processo, apenas no primeiro semestre já haviam sido emitidos registros para 20 mil veículos, confirmando a tendência de crescimento. Atualmente, a frota de blindados já representa quase 2% das vendas diretas do mercado automotivo nacional.
O setor movimenta aproximadamente R$ 3 bilhões por ano apenas com serviços de blindagem. Quando somados os fabricantes de materiais e empresas de suporte, o valor é ainda maior.
"Quando a gente agrega serviço e fornecedores de matéria-prima, esse número cresce bastante. Então, R$ 3 bilhões ao ano é um número bastante expressivo", explica o presidente da Abrablin, Marcelo Silva.
O mercado também gera milhares de empregos diretos. Segundo estima o presidente da entidade, em média, cada funcionário de uma blindadora é capaz de entregar um carro por mês. Dessa forma, com a produção de 34 mil veículos em 2024, o setor emprega diretamente pelo menos 34 mil profissionais especializados.
Usados blindados
Outro dado relevante é a mudança no perfil de consumo. Se na década de 1990 os carros blindados seminovos eram vistos como de difícil revenda, hoje o segmento de usados é responsável por uma parcela significativa da movimentação.
Muitos consumidores optam por adquirir modelos protegidos seminovos na faixa de R$ 100 mil a R$ 150 mil, priorizando a segurança em vez de comprar veículos novos sem blindagem.
A melhoria na qualidade dos serviços e a introdução de materiais mais leves, como o polietileno em substituição ao aço nas colunas, também ajudaram a impulsionar o setor.
Essa tecnologia reduziu o peso médio das blindagens em cerca de 50 quilos, permitindo que até veículos esportivos de luxo passassem a ser blindados sem prejuízos significativos à dirigibilidade.
"Veículos superesportivos não eram blindados anos atrás, mas hoje existem empresas em São Paulo especializadas nesse tipo de automóvel", explica Silva.
Além da busca por segurança, a liquidez na revenda tem estimulado o crescimento do segmento de seminovos blindados.
Consumidores relatam que, após a primeira experiência, acabam adquirindo veículos também para familiares, ampliando a procura nesse nicho.
Com a expansão na demanda, a Abrablin também se mobilizou para suprir a necessidade de mão de obra. Em parceria com o Senai, criou um curso de formação de blindadores. O projeto já está em sua segunda turma e tem colocado novos profissionais no mercado, reforçando a capacidade de atendimento das empresas.
ExpoBlindagem
O município de São Paulo foi palco da 1ª edição da ExpoBlindagem, realizada de 30 de setembro a 1º de outubro.
Único evento totalmente focado no ecossistema da blindagem automotiva, o evento foi realizado no espaço Villa Blue Tree, reunindo mais de 30 especialistas nacionais e internacionais.
A programação trouxe mais de 15 conteúdos de marcas expositoras, que apresentaram novidades em tecnologia e desenvolvimento do setor.
Com a realização da ExpoBlindagem, o setor busca ampliar a visibilidade do mercado brasileiro, que hoje é considerado o maior do mundo em blindagem civil, além de fomentar novas oportunidades de negócios e atualização tecnológica.
*Colaborou Rodrigo Barros
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.