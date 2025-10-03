Blindagem de carros no Brasil vira negócio bilionário e deve bater recorde

O mercado brasileiro de veículos blindados é proporcional ao aumento da violência no país e segue em expansão, devendo alcançar a marca de 40 mil unidades produzidas em 2025, um recorde histórico.

Essa é a estimativa da Abrablin (Associação Brasileira de Blindagem), que representa o setor de empresas de proteção veicular balística. Em 2024, foram registrados cerca de 34 mil automóveis blindados no país ao longo daquele ano - que é o recorde atual e marcou crescimento pelo quarto ano consecutivo.

De acordo com dados do Exército Brasileiro, responsável por autorizar e fiscalizar todo o processo, apenas no primeiro semestre já haviam sido emitidos registros para 20 mil veículos, confirmando a tendência de crescimento. Atualmente, a frota de blindados já representa quase 2% das vendas diretas do mercado automotivo nacional.