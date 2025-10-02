Omoda lança rival do Corolla Cross híbrido e SUV com 1.200 km de autonomia

A Omoda & Jaecoo confirma para o dia 29 deste mês o lançamento oficial dos seus dois novos SUVs híbridos no Brasil: o Omoda 5 e o Omoda 7.

A pré-venda exclusiva começa hoje com preços reduzidos e condições especiais. No caso do Omoda 5, um híbrido pleno, cuja bateria é carregada exclusivamente pelo motor a combustão e pelas frenagens e desacelerações, o preço promocional é de R$ 170 mil para a versão única SHS-H.

Já o Omoda 7, um híbrido plug-in, cuja bateria também pode ser recarregada na rede elétrica, o valor cobrado na pré-venda é de R$ 260 mil, que inclui wallbox ou um ano de recarga gratuita, um ano de seguro e IPVA 2025 quitado.