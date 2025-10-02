Assine UOL
Omoda lança rival do Corolla Cross híbrido e SUV com 1.200 km de autonomia

Atualizada em
Omoda 5 é híbrido com tecnologia híbrida plena, como o Toyota Corolla Cross Hybrid
Omoda 5 é híbrido com tecnologia híbrida plena, como o Toyota Corolla Cross Hybrid Imagem: Jorge Moraes/UOL

A Omoda & Jaecoo confirma para o dia 29 deste mês o lançamento oficial dos seus dois novos SUVs híbridos no Brasil: o Omoda 5 e o Omoda 7.

A pré-venda exclusiva começa hoje com preços reduzidos e condições especiais. No caso do Omoda 5, um híbrido pleno, cuja bateria é carregada exclusivamente pelo motor a combustão e pelas frenagens e desacelerações, o preço promocional é de R$ 170 mil para a versão única SHS-H.

Já o Omoda 7, um híbrido plug-in, cuja bateria também pode ser recarregada na rede elétrica, o valor cobrado na pré-venda é de R$ 260 mil, que inclui wallbox ou um ano de recarga gratuita, um ano de seguro e IPVA 2025 quitado.

A dupla se soma ao Omoda 5 elétrico (a partir de R$ 209.990) e ao Jaecoo 7 híbrido plug-in (versões desde R$ 229.990) no portfólio da montadora chinesa no país.

Como é o Omoda 5 híbrido

Omoda 5 HEV SHS-H
Omoda 5 HEV SHS-H Imagem: Raphael Panaro/UOL

O híbrido com 4,47 m de comprimento traz motor 1.5 turbo associado a um propulsor elétrico, gerando potência combinado em torno de 205 cv e cerca de 32 kgfm de torque - os dados oficiais para o mercado brasileiro, com a nossa gasolina com 30% de etanol, ainda serão divulgados.

A média de consumo fica em torno de 20 km/l e a bateria é da também chinesa CATL, maior produtora de baterias para veículos eletrificados no mundo.

O SUV chega para rivalizar com o Corolla Cross Hybrid e promete uma das maiores autonomias da categoria, tanto no uso diário nas cidades quanto em deslocamentos mais longos. Vale pontuar que não será mais econômico do que o Corolla Cross mas muito mais potente, adiantou Leandro Teixeira, head de produto das marcas.

Além do conjunto mecânico, o Omoda 5 aposta em design moderno, interior tecnológico e pacote de segurança completo como já existe no elétrico.

O SUV será o responsável por abrir um novo caminho bem abaixo dos R$ 200 mil concorrendo com modelos não eletrificados como Creta, Tracker, Kicks, Renegade e T-Cross.

Como é o Omoda 7 híbrido plug-in

Omoda 7 hibrido plug in pode chegar aos 1200 Km
Omoda 7 hibrido plug in pode chegar aos 1200 Km Imagem: Jorge Moraes / UOL

Já o Omoda 7 híbrido plug-in estreia na categoria dos utilitários esportivos médios com design diferente, futurista.

O SUV mede 4,66 m de comprimento e traz bateria Blade de 18,4 kWh - tem, basicamente, o mesmo conjunto mecânico Jaecoo 7, que rende 339 cv e 52 kgfm, com autonomia acima dos 1.200 km com uma carga completa e o tanque cheio.

cabine minimalista e luxuosa
cabine minimalista e luxuosa Imagem: Jorge Moraes / UOL

O design destaca-se pela dianteira comgrade sem moldura e silhueta de linhas fluidas. No interior, traz recursos de como tela central deslizante de 15,6 polegadas, sistema de fragrâncias integrado com três opções e até oito airbags.

O pacote de assistência ao condutor é do nível ADAS 2.5, incluindo itens como frenagem autônoma e assistente de permanência em faixa.

Futuros lançamentos e fábrica no Brasil

O compacto Omoda 3 será um dos três lançamentos de 2026 e competirá com o Volks Nivus, Avenger e WR-V.

Os outros dois serão o Jaecoo. O 5, que vimos no Salão de Munique, no mês passado e o Jaecoo 8.

Quanto à fábrica no Brasil, Hu Peng, CEO da empresa, garantiu que ela sai em 2026.

Segundo a empresa, o Brasil será o primeiro entre os 44 mercados globais da marca a receber simultaneamente os dois modelos.

A Omoda & Jaecoo chegou ao país em abril e já alcançou o sétimo lugar no ranking de eletrificados em agosto graças ao Jaecoo 7.

