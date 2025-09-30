Avenger: Jeep barato chega com desafio de ser maior que Renegade no Brasil

A Stellantis confirmou que o Jeep Avenger será produzido no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro, como havíamos antecipado. O anúncio faz parte do plano de investimentos de R$ 3 bilhões para a unidade, previsto entre 2025 e 2030.
A chegada do novo Avenger amplia a capacidade multimarcas da fábrica, que já produz veículos de diferentes bandeiras do grupo e que se prepara para a maior aposta da Jeep em termos de volume no Brasil.
A expectativa é de que a produção do Avenger 1.0 turbo e híbrido flex ajude a fortalecer a cadeia de fornecedores locais e contribua para a introdução de novas tecnologias na região, como o ingresso da opção híbrida de 48 Volts.
A marca terá o cuidado de reposicionar o Renegade para não perder o mercado, pois o Avenger mira Fiat Pulse, Honda WR-V, Volkswagen Tera e, em breve, o Yaris Cross. A previsão de chegada é para o começo de 2026.
Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis América do Sul, afirmou em nota que a escolha de Porto Real reforça a relevância do polo no contexto sul-americano. "O modelo já é comercializado em diferentes mercados e agora fará parte da produção brasileira, com os padrões globais de qualidade", disse.
No início de 2025, a Stellantis já havia anunciado 300 novas contratações para a fábrica. Além disso, cinco novos fornecedores devem se instalar na região até 2026, sendo dois dentro do próprio parque industrial de Porto Real.
O Avenger, que foi exibido em Goiana (PE) durante as festividades de 10 anos do Polo Automotivo, é um produto global e chegará para complementar o portfólio da marca no mercado brasileiro. Será o quarto da marca com fabricação nacional ao lado de Renegade, Compass e Commander.
*Colaborou Rodrigo Barros
