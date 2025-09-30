Avenger: Jeep barato chega com desafio de ser maior que Renegade no Brasil

A Stellantis confirmou que o Jeep Avenger será produzido no Polo Automotivo de Porto Real, no Rio de Janeiro, como havíamos antecipado. O anúncio faz parte do plano de investimentos de R$ 3 bilhões para a unidade, previsto entre 2025 e 2030.

A chegada do novo Avenger amplia a capacidade multimarcas da fábrica, que já produz veículos de diferentes bandeiras do grupo e que se prepara para a maior aposta da Jeep em termos de volume no Brasil.

A expectativa é de que a produção do Avenger 1.0 turbo e híbrido flex ajude a fortalecer a cadeia de fornecedores locais e contribua para a introdução de novas tecnologias na região, como o ingresso da opção híbrida de 48 Volts.