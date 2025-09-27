Sem flex? O que muda em motor que Toyota vai importar para retomar produção

Após suspender a produção de veículos nas suas três fábricas no Brasil, devido à destruição da unidade de manufatura de motores em Porto Feliz (SP) por um temporal, a Toyota busca alternativas para retomar as atividades o quanto antes.
Dentre as opções disponíveis, a marca já divulgou que deverá importar motores de fábricas da empresa em outros países para viabilizar a montagem do Corolla, em Indaiatuba (SP), e do Corolla Cross, em Sorocaba (SP) - nesta última linha de montagem, a companhia também já tinha começado a fabricar o SUV compacto Yaris Cross, cujo lançamento, previsto para outubro, teve de ser adiado.
Sorocaba é responsável, ainda, pela fabricação do Yaris, que saiu de linha em nosso país, mas, até a interrupção, era fabricado aqui para exportação.
Além dos desafios logísticos esperados, fica a questão: se vierem de fora, os motores 2.0 flex, de Corolla e Corolla Cross, e 1.5, também bicombustível, da família Yaris, serão diferentes daqueles que vinham sendo produzidos em Porto Feliz? Serão abastecidos apenas com gasolina? Serão compatíveis com a gasolina brasileira, que traz 30% de etanol?
Para responder os questionamentos, esta coluna entrevistou dois engenheiros familiarizados com o tema, sob condição de anonimato.
Segundo os especialistas, os propulsores que deverão vir de fora poderão rodar com a gasolina comercializada no Brasil e, inclusive, ser abastecidos 100% com etanol sem problema algum.
Para que isso aconteça, conforme nossa apuração, serão necessárias apenas algumas adaptações.
"O sistema flex se faz, fundamentalmente, com a central de injeção [que pode ser reprogramada]. Talvez seja necessário também trocar os bicos injetores, o que é fácil", afirma uma das nossas fontes.
Dentre outras mudanças, será necessário ajustar a taxa de compressão, que precisa ser compatível tanto com gasolina quanto com etanol.
De resto, os propulsores "estrangeiros" são quase iguais aos brasileiros - que, inclusive, já trazem diversos componentes importados.
Portanto, na prática, chegarão prontos ou quase prontos para operar em território brasileiro, sem prejuízo de desempenho, durabilidade ou eficiência.
Com a medida, a Toyota reforça sua estratégia de alinhar nosso mercado com o padrão global, trazendo tecnologia já validada em outros países.
Para o consumidor, a expectativa é de que a transição seja imperceptível, garantindo a mesma experiência de rodagem que tornou o Corolla e o Corolla Cross referências em seus segmentos.
*Colaborou Rodrigo Barros
