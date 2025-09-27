Sem flex? O que muda em motor que Toyota vai importar para retomar produção

Após suspender a produção de veículos nas suas três fábricas no Brasil, devido à destruição da unidade de manufatura de motores em Porto Feliz (SP) por um temporal, a Toyota busca alternativas para retomar as atividades o quanto antes.

Dentre as opções disponíveis, a marca já divulgou que deverá importar motores de fábricas da empresa em outros países para viabilizar a montagem do Corolla, em Indaiatuba (SP), e do Corolla Cross, em Sorocaba (SP) - nesta última linha de montagem, a companhia também já tinha começado a fabricar o SUV compacto Yaris Cross, cujo lançamento, previsto para outubro, teve de ser adiado.

Sorocaba é responsável, ainda, pela fabricação do Yaris, que saiu de linha em nosso país, mas, até a interrupção, era fabricado aqui para exportação.