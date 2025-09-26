Toyota tem estoque até outubro e revendas já temem efeitos da paralisação

As fortes chuvas e ventos que danificaram severamente a estrutura da fábrica de motores em Porto Feliz (SP), na última segunda-feira (22/09), devem paralisar a produção na unidade durante meses, o que reflete diretamente na produção dos modelos que são fabricados no Brasil.

Vale ressaltar que um mês sem produzir o Corolla Cross, por exemplo, significam cinco mil veículos perdidos. Entre janeiro e agosto deste ano, a Toyota vendeu mais de 77 mil carros fabricados no país.

A Toyota não fala sobre prazos para o retorno, mas já cogita importar motores de outros países para completar a produção dos carros feitos nas unidades de Indaiatuba e Sorocaba, ambas no interior de São Paulo. A saída, no entanto, não é simples. A tecnologia híbrida flex da marca só é feita por aqui e representa uma fatia significante das vendas da montadora. Esses modelos eletrificados deverão ser o mais afetados pela paralisação forçada da produção de motores.

Corolla Cross e novo SUV

A Toyota luta há anos para tirar do Jeep Compass a liderança do segmento de SUVs médios. Para isso, equipou bem o Corolla Cross, corrigiu pênaltis e ampliou a garantia de fábrica para até 10 anos. E estava dando certo. Foram cerca de 45 mil unidades emplacadas neste ano, contra pouco mais de 37 mil do rival produzido em Pernambuco.

Um mês sem produzir o Corolla Cross pode significar, dependendo dos estoques da Toyota, uma baixa mais de 5 mil unidades nas concessionárias. Isso não deverá afetar as vendas e carros que já foram faturados, mas pode refletir na entrega dos modelos que estão sendo negociados hoje nas lojas.