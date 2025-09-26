Toyota tem estoque até outubro e revendas já temem efeitos da paralisação

O temporal que destruiu a fábrica de motores e paralisou a produção de carros da Toyota no Brasil também está causando efeitos na rede de concessionários. O estoque para os modelos fabricados no Brasil, casos de Corolla e Corolla Cross, tem duração para mais alguns dias, sem falar no adiamento da chegada do Yaris Cross, que tem lista de pré-vendas e deveria ser lançado em outubro.
O UOL Carros apurou que a previsão é de que o estoque das revendas acabe até 10 de outubro. A partir daí, o jeito será sobreviver vendendo apenas a picape Hilux e o SUV SW4, vindos da Argentina. Recentemente a van Hiace, terceiro produto importado do país vizinho, foi acrescentada ao portfólio. Quanto ao RAV4, a nova geração chegará apenas no próximo ano.
Outra medida estudada é dar férias para o time de vendas para evitar demissões. "As empresas estão tranquilizando os funcionários para garantir a manutenção do emprego", confirmou uma fonte ao UOL Carros.
As fortes chuvas e ventos que danificaram severamente a estrutura da fábrica de motores em Porto Feliz (SP), na última segunda-feira (22/09), devem paralisar a produção na unidade durante meses, o que reflete diretamente na produção dos modelos que são fabricados no Brasil.
Vale ressaltar que um mês sem produzir o Corolla Cross, por exemplo, significam cinco mil veículos perdidos. Entre janeiro e agosto deste ano, a Toyota vendeu mais de 77 mil carros fabricados no país.
A Toyota não fala sobre prazos para o retorno, mas já cogita importar motores de outros países para completar a produção dos carros feitos nas unidades de Indaiatuba e Sorocaba, ambas no interior de São Paulo. A saída, no entanto, não é simples. A tecnologia híbrida flex da marca só é feita por aqui e representa uma fatia significante das vendas da montadora. Esses modelos eletrificados deverão ser o mais afetados pela paralisação forçada da produção de motores.
Corolla Cross e novo SUV
A Toyota luta há anos para tirar do Jeep Compass a liderança do segmento de SUVs médios. Para isso, equipou bem o Corolla Cross, corrigiu pênaltis e ampliou a garantia de fábrica para até 10 anos. E estava dando certo. Foram cerca de 45 mil unidades emplacadas neste ano, contra pouco mais de 37 mil do rival produzido em Pernambuco.
Um mês sem produzir o Corolla Cross pode significar, dependendo dos estoques da Toyota, uma baixa mais de 5 mil unidades nas concessionárias. Isso não deverá afetar as vendas e carros que já foram faturados, mas pode refletir na entrega dos modelos que estão sendo negociados hoje nas lojas.
Outro golpe nas revendas é o adiamento do Yaris Cross, lançamento mais aguardado da marca nos últimos anos. O SUV compacto já estava atrasado no cronograma da montadora, mas agora não tem mais data certa para ser lançado. Seriam milhares de modelos vendidos pela marca no último trimestre do ano, e que agora devem ser empurrados para 2026.
