Duster ganha uma versão picape que brasileiro só pode sonhar; conheça

A Dacia, montadora romena ligada à Renault, apresentou uma versão inusitada do novo Duster: uma picape compacta desenvolvida em parceria com a preparadora Romturingia. O projeto, por enquanto restrito ao mercado europeu, chama atenção pelo porte reduzido e pela capacidade de carga modesta.

Já na América Latina, a Renault seguirá outro caminho, apostando em um utilitário de caçamba própria, batizada de Niagara, prevista para chegar em 2026.

A proposta do modelo europeu é atender nichos específicos que precisam de um carro acessível e compacto. A caçamba mede 1,05 metro de comprimento por 1 metro de largura, dimensões modestas quando comparadas a picapes convencionais. Para você usar como referência, saiba que a líder do segmento no Brasil, a Fiat Strada, tem 1,1 de comprimento e 1,3 de largura máxima.