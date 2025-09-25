Assine UOL
Jorge Moraes

Jorge Moraes

Duster ganha uma versão picape que brasileiro só pode sonhar; conheça

Jorge Moraes
Colunista do UOL
Picape compacta construída em parceria com a Romturingia
Picape compacta construída em parceria com a Romturingia

A Dacia, montadora romena ligada à Renault, apresentou uma versão inusitada do novo Duster: uma picape compacta desenvolvida em parceria com a preparadora Romturingia. O projeto, por enquanto restrito ao mercado europeu, chama atenção pelo porte reduzido e pela capacidade de carga modesta.

Já na América Latina, a Renault seguirá outro caminho, apostando em um utilitário de caçamba própria, batizada de Niagara, prevista para chegar em 2026.

A proposta do modelo europeu é atender nichos específicos que precisam de um carro acessível e compacto. A caçamba mede 1,05 metro de comprimento por 1 metro de largura, dimensões modestas quando comparadas a picapes convencionais. Para você usar como referência, saiba que a líder do segmento no Brasil, a Fiat Strada, tem 1,1 de comprimento e 1,3 de largura máxima.

A capacidade de carga é de 430 kg, menos da metade do que oferecem caminhonetes médias. O preço na Romênia parte de cerca de 31.000 euros (equivalente a R$ 195 mil), valor superior ao do Duster SUV.

Caçamba menor que a da Fiat Strada
Caçamba menor que a da Fiat Strada

Niagara: a picape feita para o Brasil

Enquanto na Europa a solução foi uma adaptação, no Brasil a estratégia será outra. A Renault prepara a Niagara, um modelo completamente novo e com produção planejada para a Argentina.

Construída sobre a plataforma modular RGMP, a mesma que dará origem ao futuro SUV Boreal, a Niagara será lançada no segundo semestre de 2026. O projeto foi desenhado para competir diretamente com picapes médio-compactas como Fiat Toro e Ram Rampage, que hoje lideram o segmento.

*Colaborou Rodrigo Barros

