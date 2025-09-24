GWM escolhe caminho diferente da BYD com picape a diesel para o Brasil

Muita gente entranhou quando a GWM, no ano passado, na China, deu indícios de que sua primeira picape no Brasil não seria eletrificada. As novas marcas chinesas em nosso mercado apostaram na eletrificação para se diferenciar das montadoras que aqui já estavam, as clássicas do setor.
Foi nessa pegada de "carro na tomada" que BYD, a própria GWM, Omoda & Jaecoo e outras chegaram e, rapidamente, ganharam centenas de clientes e garagens pelo Brasil.
Já no mundo dos utilitários tudo indica que o caminho será diferente. A BYD inovou com a primeira picape média híbrida plug-in ao trazer a Shark. Movida a gasolina e com pegada esportiva, o utilitário não empolgou os picapeiros e pouco mais de 1 mil unidades foram emplacadas em quase um ano.
E não foi só o preço de R$ 379.800 que assustou. A BYD até realinhou o preço para R$ 339 mil (promocional), mas as vendas ainda não dispararam. O fabricante precisa descobrir a vocação mais urbana e estradeira como picape com característica de SUV - o conforto é seu ponto de equilíbrio.
Talvez foi assistindo de camarote a essa jornada árdua da Shark que a GWM preferiu investir na Poer, uma média movida a diesel, montada sobre chassi, com robustez para o trabalho e conforto para a família. Pelo menos essa é a teoria com encanto visual a bordo e rodada elegante nas ruas.
Mas será suficiente para fazer brilhar os olhos de proprietários de Ranger, S10, Triton, Frontier, Titano, Amarok ou Hilux? Por enquanto é difícil enxergar o futuro a médio prazo de um segmento tão fiel às origens do 4X4 mais conservador.
Outra "ousadia" da GWM foi ter ofertado 10 anos de garantia para motor, transmissão, eixos, freios, direção e ar-condicionado, além de cinco anos para suspensão, acabamentos internos, central multimídia e demais itens. Aqui ela claramente mirou na Toyota, que oferece o mesmo tempo para sua gama no Brasil.
Apesar de ter preços competitivos e bem abaixo das versões mais caras de suas concorrentes (Trail por R$ 220 mil e Exclusive por R$ 240 mil), a Poer enfrentou algumas críticas nas redes sociais devido a seu conjunto mecânico. O tribunal da internet não perdoa. Julga e condena, muitas vezes de forma leiga, sem dirigir ou conhecer o produto.
Muitos comentários reclamavam da potência de 184 cv e do torque de 48,5 kgfm do conjunto 2.4 turbodiesel e transmissão automática de 9 marchas. Mesmo sendo inferior em números que suas principais rivais, é preciso testar o desempenho da picape no uso que você faz. De nada adianta você ter uma picape esportiva se você nunca ou quase nunca tem condições de acelerar com vontade.
E no mesmo caminho da Poer chegou o utilitário H9, que compartilha a mesma plataforma da picape, sobre chassi, também o motor 2.4 turbodiesel, tração 4x4 e tudo mais que um SUV robusto deve oferecer. Esse já está voando baixo, vendendo tudo que é ofertado.
A questão aqui é que o preço de R$ 319 mil está bem abaixo dos SUVs de sete lugares do mesmo porte e força do H9. E a largada foi a R$ 309 mil. Ele tem um nível de acabamento e equipamentos de série superior que os rivais e uma cabine que impressiona. Além do design "quadradão" que muita gente curte nesse segmento.
Ao que tudo indica, portanto, é que a estratégia da GWM pode dar certo em nosso mercado, mesmo sem a presença da eletrificação. Aliando isso à produção nacional que está iniciando, os ventos parecem soprar a favor da gigante chinesa. A concorrência que fique atenta para a proposta dos asiáticos que não vai parar de sacudir o setor nem tão cedo.
