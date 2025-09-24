GWM escolhe caminho diferente da BYD com picape a diesel para o Brasil

E não foi só o preço de R$ 379.800 que assustou. A BYD até realinhou o preço para R$ 339 mil (promocional), mas as vendas ainda não dispararam. O fabricante precisa descobrir a vocação mais urbana e estradeira como picape com característica de SUV - o conforto é seu ponto de equilíbrio.

Shark é a aposta hibrida plug in da BYD Imagem: imagem BYD Divulgação

Talvez foi assistindo de camarote a essa jornada árdua da Shark que a GWM preferiu investir na Poer, uma média movida a diesel, montada sobre chassi, com robustez para o trabalho e conforto para a família. Pelo menos essa é a teoria com encanto visual a bordo e rodada elegante nas ruas.

Mas será suficiente para fazer brilhar os olhos de proprietários de Ranger, S10, Triton, Frontier, Titano, Amarok ou Hilux? Por enquanto é difícil enxergar o futuro a médio prazo de um segmento tão fiel às origens do 4X4 mais conservador.

Outra "ousadia" da GWM foi ter ofertado 10 anos de garantia para motor, transmissão, eixos, freios, direção e ar-condicionado, além de cinco anos para suspensão, acabamentos internos, central multimídia e demais itens. Aqui ela claramente mirou na Toyota, que oferece o mesmo tempo para sua gama no Brasil.

Apesar de ter preços competitivos e bem abaixo das versões mais caras de suas concorrentes (Trail por R$ 220 mil e Exclusive por R$ 240 mil), a Poer enfrentou algumas críticas nas redes sociais devido a seu conjunto mecânico. O tribunal da internet não perdoa. Julga e condena, muitas vezes de forma leiga, sem dirigir ou conhecer o produto.