Mercedes que foi de Senna vai a leilão por mais de R$ 1,4 milhão

Clássico e charmoso, um Mercedes-Benz 190E de 1985 que pertenceu a Ayrton Senna será leiloado pela RM Sotheby's. O modelo, adquirido novo pelo piloto brasileiro, rodou cerca de 25 mil milhas (40 mil km) sob sua condução e hoje é estimado entre 220 mil e 250 mil libras, valor que equivale a aproximadamente R$ 1,4 milhão a R$ 1,6 milhão. O evento acontecerá no dia 1º de novembro.
Senna teve o primeiro contato com o 190E em 1984, durante a Corrida dos Campeões, evento realizado na reabertura do circuito de Nürburgring. Na ocasião, ainda como jovem promessa da Fórmula 1, ele competiu contra nomes consagrados do automobilismo, todos ao volante de exemplares idênticos do modelo. Sob chuva, terminou a prova em primeiro lugar, resultado que contribuiu para sua aproximação com o sedã esportivo da Mercedes.
No ano seguinte, já morando no Reino Unido, Senna comprou o carro com recursos próprios e o retirou na fábrica da marca. O piloto utilizou o veículo em sua rotina na Inglaterra até se mudar para Mônaco, período em que optou por vender o 190E.
Atualmente, o sedã está na Austrália e pertence ao mesmo dono desde 1996, que o levou consigo ao emigrar em 2004. O hodômetro já ultrapassa 154 mil milhas (248 mil km), mas o carro mantém seu motor original 2.3 de quatro cilindros desenvolvido pela Cosworth, capaz de entregar 185 cv, acoplado a um câmbio manual de cinco marchas no padrão dogleg.
Entre os itens preservados estão o extintor de incêndio, o rádio Becker Mexico, kit de ferramentas, manual do proprietário, carregador de bateria e kit de primeiros socorros lacrado. O documento de registro ainda lista Ayrton Senna como proprietário, o que reforça sua autenticidade. Um detalhe adicional é a assinatura de Niki Lauda no compartimento do motor, feita em 2016 durante o Grande Prêmio da Austrália.
Comparado ao BMW M3 da mesma época, o Mercedes 190E 2.3-16 tem hoje cotação de mercado inferior — unidades em bom estado podem ser encontradas a partir de US$ 30 mil. No entanto, a ligação com Ayrton Senna explica a avaliação muito mais alta deste exemplar específico.
