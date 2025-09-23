Mercedes que foi de Senna vai a leilão por mais de R$ 1,4 milhão

Clássico e charmoso, um Mercedes-Benz 190E de 1985 que pertenceu a Ayrton Senna será leiloado pela RM Sotheby's. O modelo, adquirido novo pelo piloto brasileiro, rodou cerca de 25 mil milhas (40 mil km) sob sua condução e hoje é estimado entre 220 mil e 250 mil libras, valor que equivale a aproximadamente R$ 1,4 milhão a R$ 1,6 milhão. O evento acontecerá no dia 1º de novembro.

Senna teve o primeiro contato com o 190E em 1984, durante a Corrida dos Campeões, evento realizado na reabertura do circuito de Nürburgring. Na ocasião, ainda como jovem promessa da Fórmula 1, ele competiu contra nomes consagrados do automobilismo, todos ao volante de exemplares idênticos do modelo. Sob chuva, terminou a prova em primeiro lugar, resultado que contribuiu para sua aproximação com o sedã esportivo da Mercedes.

No ano seguinte, já morando no Reino Unido, Senna comprou o carro com recursos próprios e o retirou na fábrica da marca. O piloto utilizou o veículo em sua rotina na Inglaterra até se mudar para Mônaco, período em que optou por vender o 190E.