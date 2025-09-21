Por que Fiat tem tudo para manter liderança de vendas por mais um ano

A Fiat que produz pouco mais de 1,8 mil carros por dia, chegando a média anual de 600 mil veículos, é uma cinquentona, com todo respeito, reverenciada na Europa pelo seu desempenho no Brasil.
A empresa tem capilaridade para fazer da Strada o veículo mais vendido do país nos últimos cinco anos. Uma receita com vários ingredientes e versões que fazem a picape compacta vencer um clássico contra um carro de passeio.
Modelo de estratégia de negócio que facilita a vida dos revendedores e influencia as novas empresas da Stellantis, que compartilham partes e transformam o complexo de vendas de marcas vizinhas (Peugeot, Citroen, Jeep, RAM) em um "negócio conectado". Ainda terá a chinesa Leapmotor, que está chegando.
Mas nem tudo é sobre liderança, e sim engajamento, pois a Fiat acordou a tempo para correr contra a "nova concorrência" - sendo ela estrangeira ou não. Os chineses mudaram o mercado brasileiro a favor do consumidor, que passou a exigir mais - e olhe que não é fácil competir com a mão de obra de fora, produção verticalizada dos produtos e o modo de condução da fabricação na China.
Mas Fastback, Pulse, Toro, Mobi, Argo, Titano, Scudo e Ducato deixaram a linha de defesa no jogo comercial e passaram a fechar o meio-campo para contra-atacar. Deu certo? Está dando.
Os números dizem isso. Só da Strada já são mais de 93 mil unidades este ano. Ao todo, foram 371 mil Fiat vendidos entre janeiro e setembro, assegurando o primeiro lugar com 21,1% de participação.
Vice-presidente da Fiat, Frederico Battaglia conversou com a coluna em Turim e disse: "continuamos a trabalhar para manter a admiração dos brasileiros. Dos últimos 25 anos, a Fiat está há 19 em primeiro lugar".
Perguntei: então qual é o segredo? Preço, resposta rápida do pós-venda e confiabilidade? A marca de Betim mudou de patamar.
Battaglia diz que a empresa tem o espírito de desafiar o mercado como se ela não fosse a líder - e isso é desde sempre. "Uma constante ao longo da nossa história". Os carros de maior sucesso da marca praticamente não tem concorrentes. "Veja a Strada, Toro e Fastback". Ele aqui exagera um pouco, mas seguimos.
O Panda é do Brasil
E quanto ao Panda? Battaglia disse que Olivier François, CEO da Fiat, Abarth e DS desde 2011, já confirmou que o modelo será comercializado em todas as regiões do mundo - e isso inclui a América do Sul. O executivo disse que no momento adequado vai poder conversar com a imprensa sobre isso.
Mas confesso que já anotei na agenda. No dia 9 de julho de 2026, data de aniversário da montadora, esse será um dos temas de destaque e o Panda desfilará como carro dos 50 anos de vida dos italianos de Betim. O compacto é puro acerto, rico em design, presença e tecnologia. Vai agradar demais.
De 2026 até 2030 serão cinco modelos completamente novos e a renovação será fruto de uma aposta de pouco mais de R$ 30 bilhões de investimentos da Stellantis na América do Sul. Dos 40 novos carros, cinco serão "italianos".
Os novos Fiat participarão do palco de mais de 500 concessionárias, que vão conhecer a tecnologia dos 48 volts nos híbridos leves. Hoje, a empresa comercializa Pulse e Fastback híbridos 12 volts. A eletrificação do jeito deles está caminhando. Battaglia afirmou também que nos próximos anos uma transformação com novas tecnologias embarcadas nos modelos estará nascendo.
Ao longo de cinco décadas, a Fiat se consolidou com veículos icônicos, do compacto 147 à linha Argo, Pulse, Fastback e Toro. Destaca parte da nota da comunicação.
Além de produtos, a Fiat anunciou que investirá na modernização de fábricas e tecnologia, fortalecendo processos de produção e trazendo soluções mais eficientes e creio que dificilmente ela perderá a medalha de ouro desse disputado pódio na indústria automotiva brasileira.
Lembro que, de acordo com as projeções da Anfavea, os números indicam um crescimento de 7,8% em comparação com 2024, totalizando 2,834 milhões de unidades vendidas.
