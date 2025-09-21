Por que Fiat tem tudo para manter liderança de vendas por mais um ano

Mas nem tudo é sobre liderança, e sim engajamento, pois a Fiat acordou a tempo para correr contra a "nova concorrência" - sendo ela estrangeira ou não. Os chineses mudaram o mercado brasileiro a favor do consumidor, que passou a exigir mais - e olhe que não é fácil competir com a mão de obra de fora, produção verticalizada dos produtos e o modo de condução da fabricação na China.

Mas Fastback, Pulse, Toro, Mobi, Argo, Titano, Scudo e Ducato deixaram a linha de defesa no jogo comercial e passaram a fechar o meio-campo para contra-atacar. Deu certo? Está dando.

Os números dizem isso. Só da Strada já são mais de 93 mil unidades este ano. Ao todo, foram 371 mil Fiat vendidos entre janeiro e setembro, assegurando o primeiro lugar com 21,1% de participação.

Vice-presidente da Fiat, Frederico Battaglia conversou com a coluna em Turim e disse: "continuamos a trabalhar para manter a admiração dos brasileiros. Dos últimos 25 anos, a Fiat está há 19 em primeiro lugar".

Perguntei: então qual é o segredo? Preço, resposta rápida do pós-venda e confiabilidade? A marca de Betim mudou de patamar.

Battaglia diz que a empresa tem o espírito de desafiar o mercado como se ela não fosse a líder - e isso é desde sempre. "Uma constante ao longo da nossa história". Os carros de maior sucesso da marca praticamente não tem concorrentes. "Veja a Strada, Toro e Fastback". Ele aqui exagera um pouco, mas seguimos.