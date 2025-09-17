Citroën melhora carros, mas é suficiente para vendas pararem de despencar?

Essa simplicidade por muito tempo foi aceita no Brasil, pois era encontrada em todas as linhas de entrada de qualquer marca. Era 'aquilo ou nada' que o consumidor tinha para escolher nos segmentos mais baratos.

Mas o jogo virou com a chegada de marcas chinesas com carros modernos, eletrificados e com acabamento premium de fazer frente a modelos de luxo. Tudo isso com preços próximos ao que eram praticados por aqui em modelos bem mais espartanos.

Foi de olho nessa evolução forçada que a Citroën apresentou melhorias nos três produtos na virada da linha 2026. C3, Basalt e Aircross ganharam novos materiais, com aspecto mais sofisticado no visual e no toque, como acabamento com revestimento premium nos bancos, console central e encosto de braço nas portas. Isso pelo menos nas versões mais caras que tivemos acesso no lançamento da linha 2026.

C3 procura um lugar de destaque entre os compactos Imagem: Citroen/Divulgação

Também foi agregado o ar-condicionado automático, painel de instrumentos digital (faltava só no C3 e agora chegou nas versões You e XTR) e duas portas USB-C. Pode parecer pouco, mas são equipamentos essenciais para muita gente.

Outra correção muito necessária e que foi feita só agora foi a introdução de controle dos vidros elétricos traseiros na porta do motorista. Aquele famigerado controle central que exigia um malabarismo do condutor para abrir ou fechar as janelas traseiras não cabia mais em carros na casa dos R$ 100 mil. Em carro nenhum, na verdade.