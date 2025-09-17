Citroën melhora carros, mas é suficiente para vendas pararem de despencar?

Com apenas 2,01% de participação no mercado, na décima segunda posição no ranking das marcas que mais venderam carros no Brasil neste ano, a Citroën precisou melhorar seus produtos para não ver essa posição cair ainda mais. A tradicional montadora francesa perdeu espaço para rivais bem mais 'jovens' em nosso mercado, como BYD (5,39%), Caoa Chery (3,39%) e ainda vê de perto a aproximação da GWM (1,87%) no retrovisor.
É verdade que, ao se abrigar sob o guarda-chuvas da Stellentis, a Citroën - assim como a sua 'irmã' Peugeot - ganhou novo fôlego no mercado nacional, com o compartilhamento de plataformas e novos motores, mais modernos e eficientes.
Mas o que 'pegava' na apresentação dos seus três carros vendidos no Brasil, C3, Basalt e Aircross, era a baixa qualidade no acabamento e uma entrega simplória de equipamentos de série na cabine. Faltava aquele 'mimo' que muita gente leva em conta no hora de escolher o carro novo.
Essa simplicidade por muito tempo foi aceita no Brasil, pois era encontrada em todas as linhas de entrada de qualquer marca. Era 'aquilo ou nada' que o consumidor tinha para escolher nos segmentos mais baratos.
Mas o jogo virou com a chegada de marcas chinesas com carros modernos, eletrificados e com acabamento premium de fazer frente a modelos de luxo. Tudo isso com preços próximos ao que eram praticados por aqui em modelos bem mais espartanos.
Foi de olho nessa evolução forçada que a Citroën apresentou melhorias nos três produtos na virada da linha 2026. C3, Basalt e Aircross ganharam novos materiais, com aspecto mais sofisticado no visual e no toque, como acabamento com revestimento premium nos bancos, console central e encosto de braço nas portas. Isso pelo menos nas versões mais caras que tivemos acesso no lançamento da linha 2026.
Também foi agregado o ar-condicionado automático, painel de instrumentos digital (faltava só no C3 e agora chegou nas versões You e XTR) e duas portas USB-C. Pode parecer pouco, mas são equipamentos essenciais para muita gente.
Outra correção muito necessária e que foi feita só agora foi a introdução de controle dos vidros elétricos traseiros na porta do motorista. Aquele famigerado controle central que exigia um malabarismo do condutor para abrir ou fechar as janelas traseiras não cabia mais em carros na casa dos R$ 100 mil. Em carro nenhum, na verdade.
O hatch C3 deverá ganhar novos clientes com as melhorias, mas é mesmo entre os SUVs que a Citroën busca mais volume e participação de mercado. Basalt e Aircross sãoprodutos com preços competitivos (R$ 115 mil e R$ 130 mil nas versões mais caras, respectivamente), mas que ainda patinam nas vendas.
O SUV com estilo cupê é o mais vendido da Citroën com 12.621 unidades emplacadas entre janeiro e agosto. Figura apenas na 29ª posição no ranking geral de vendas entre os automóveis de passeio (excluindo picapes e comerciais leves). O Aircross está ainda mais distante com apenas 3.860 unidades emplacadas na 49ª posição geral.
Quando olhamos para o recorte dos SUVs, o Basalt está na 16ª posição e o Aircross apenas em 28º. São números ruins para carros que deveriam ser de grande volume, principalmente quando olhamos para a faixa de preços que eles atuam.
Será que as melhorias feitas pela Citroën serão suficientes para fazer os clientes levarem os SUVs da marca francesa em consideração? Ainda sentimos falta de alguns itens que poderiam entrar na lista de equipamentos de série nas versões mais caras. Não dá para imaginar um carro de R$ 130 mil, como o Aircross XTR, sem uma chave presencial, botão de partida e até mesmo um carregador de celular por indução.
Mas a chegada das novas versões, Black Edition no Basalt e XTR no Aircross e C3, além das melhorias no acabamento e equipamento, deverão melhorar os números da Citroën no Brasil. Só que é preciso levar os clientes às lojas para poderem conhecer as novidades na linha 2026. Não é uma missão fácil para a Citroën.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.