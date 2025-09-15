Salão do Automóvel define preço de ingressos e estreia de marcas chinesas

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo entrou em contagem regressiva. O evento retorna depois de 2018 e acontece de 22 a 30 de novembro de 2025, no pavilhão de feiras do Anhembi.

O ingresso para avant première, o dia exclusivo, custa R$ 1.000 com circulação a partir das 19h. Já os bilhetes regulares vão de R$ 116 a R$ 440 - este valor é para o Dream Lounge.

A mostra retorna focada nas novidades da indústria, com a tradicional exibição de carros nos estandes das montadoras, mas também terá programação de test-drives abertos ao público em geral.