Salão do Automóvel define preço de ingressos e estreia de marcas chinesas

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo entrou em contagem regressiva. O evento retorna depois de 2018 e acontece de 22 a 30 de novembro de 2025, no pavilhão de feiras do Anhembi.
O ingresso para avant première, o dia exclusivo, custa R$ 1.000 com circulação a partir das 19h. Já os bilhetes regulares vão de R$ 116 a R$ 440 - este valor é para o Dream Lounge.
A mostra retorna focada nas novidades da indústria, com a tradicional exibição de carros nos estandes das montadoras, mas também terá programação de test-drives abertos ao público em geral.
Além disso, o Motor Grid, grupo de entusiastas e donos de carros esportivos e exclusivos, terá estande com tais máquinas para suprir a falta da participação oficial de marcas internacionais de alta performance, como McLaren, Aston Martin, Ferrari e Lamborghini que estarão ausentes do evento.
Apesar das ausências, montadoras importantes já confirmaram presença na exposição e as novidades de cada uma serão antecipadas nos dias 19 e 20, exclusivos para a imprensa.
Participam do Salão Renault, Caoa Chery, Omoda & Jaecoo, Honda, Kia e a nova marca Caoa Changan. Também contará com a montadora brasileira Lecar, que promete apresentar e disponibilizar para test-drive seu primeiro veículo funcional.
Também estarão presentes as marcas da Stellantis: Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, Abarth e Leapmotor - esta última é a montadora chinesa, que tem a Stellantis como sócia e vai estrear no mercado brasileiro com os SUVs eletrificados C10 e B10.
A relação de montadoras confirmadas tem, ainda, GWM, Toyota, Hyundai e a inglesa MG, que volta ao Brasil após breve passagem e é controlada pela chinesa SAIC.
A 31ª edição do Salão do Automóvel terá uma área em especial que vai mostrar a customização de veículos pela empresa Batistinha. Os museus Dream Car Museum, de São Roque (SP), e Carde, de Campos do Jordão (SP) também irão expor veículos no evento
