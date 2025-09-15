Assine UOL
Salão do Automóvel define preço de ingressos e estreia de marcas chinesas

Colunista do UOL
Último Salão do Automóvel de São Paulo foi realizado em 2018 no Expo Imigrantes
Último Salão do Automóvel de São Paulo foi realizado em 2018 no Expo Imigrantes Imagem: Divulgação

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo entrou em contagem regressiva. O evento retorna depois de 2018 e acontece de 22 a 30 de novembro de 2025, no pavilhão de feiras do Anhembi.

O ingresso para avant première, o dia exclusivo, custa R$ 1.000 com circulação a partir das 19h. Já os bilhetes regulares vão de R$ 116 a R$ 440 - este valor é para o Dream Lounge.

A mostra retorna focada nas novidades da indústria, com a tradicional exibição de carros nos estandes das montadoras, mas também terá programação de test-drives abertos ao público em geral.

Além disso, o Motor Grid, grupo de entusiastas e donos de carros esportivos e exclusivos, terá estande com tais máquinas para suprir a falta da participação oficial de marcas internacionais de alta performance, como McLaren, Aston Martin, Ferrari e Lamborghini que estarão ausentes do evento.

Apesar das ausências, montadoras importantes já confirmaram presença na exposição e as novidades de cada uma serão antecipadas nos dias 19 e 20, exclusivos para a imprensa.

Participam do Salão Renault, Caoa Chery, Omoda & Jaecoo, Honda, Kia e a nova marca Caoa Changan. Também contará com a montadora brasileira Lecar, que promete apresentar e disponibilizar para test-drive seu primeiro veículo funcional.

Leapmotor C10
Leapmotor C10 Imagem: Divulgação

Também estarão presentes as marcas da Stellantis: Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën, Abarth e Leapmotor - esta última é a montadora chinesa, que tem a Stellantis como sócia e vai estrear no mercado brasileiro com os SUVs eletrificados C10 e B10.

A relação de montadoras confirmadas tem, ainda, GWM, Toyota, Hyundai e a inglesa MG, que volta ao Brasil após breve passagem e é controlada pela chinesa SAIC.

A 31ª edição do Salão do Automóvel terá uma área em especial que vai mostrar a customização de veículos pela empresa Batistinha. Os museus Dream Car Museum, de São Roque (SP), e Carde, de Campos do Jordão (SP) também irão expor veículos no evento

