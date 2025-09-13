Denza: BYD traz ao país marca de luxo que já teve Mercedes-Benz como sócia

Em outubro, logo no começo do mês, a BYD do Brasil dará um novo passo, mas agora voltado ao mercado de luxo.

A marca chinesa vai promover a estreia da Denza, marca de luxo da qual a Mercedes-Benz já foi sócia, mas hoje é 100% controlada pela BYD.

A chegada da Denza a nosso mercado terá inicialmente dois produtos premium: a perua elétrica Z9 GT e o SUV hibrido B5 - esse último já figura em uma lista de espera de clientes interessados.