Denza: BYD traz ao país marca de luxo que já teve Mercedes-Benz como sócia

Em outubro, logo no começo do mês, a BYD do Brasil dará um novo passo, mas agora voltado ao mercado de luxo.
A marca chinesa vai promover a estreia da Denza, marca de luxo da qual a Mercedes-Benz já foi sócia, mas hoje é 100% controlada pela BYD.
A chegada da Denza a nosso mercado terá inicialmente dois produtos premium: a perua elétrica Z9 GT e o SUV hibrido B5 - esse último já figura em uma lista de espera de clientes interessados.
Z9GT: perua elétrica tem quase 1.000 cv
Durante a cobertura do Salão de Munique, na Alemanha, tive a oportunidade de conhecer de perto a Z9 GT.
Medindo pouco mais de 5,1 m de comprimento e com entre eixos de 3,2 m de entre eixos), será lançada nos primeiros dez dias de outubro nas mesmas especificações do modelo que já circula na Europa. Dentre os recursos tecnológicos disponíveis, traz eixo traseiro direcional que permite sair até das vagas mais apertadas.
Na versão híbrida plug-in, gera 870 cv de potência com caixa de transmissão E-CVT. Na variante 100% elétrica, justamente aquela que será comercializada no Brasil, são 965 cv A bateria da configuração plug-in é de 38,5 KWh e a da elétrica é de 100 KWh. A autonomia prevista está na faixa dos 200 km e 630 km, respectivamente, no ciclo chinês.
Como é o SUV híbrido B5
O Denza B5 mira o alto padrão do inglês Defender no Brasil e se antecipa ao concorrente Tank 700, da GWM.
O SUV tem propulsão híbrida plug-in, tração 4x4 e carroceria com estilo quadrado, que lembra o icônico modelo da Land Rover.
O motor a combustão é o 1.5 turbo combinado com dois elétricos, um em cada eixo, para render 687 cv de potência e 78,5 kgfm de torque - números suficientes para acelerar de zero a 100 km/h em menos de cinco segundos.
Assim como na Z9, a sofisticação é palavra de ordem na cabine, equiipada com três telas e requinte dos carros luxuosos da Mercedes-Benz, por exemplo. A autonomia divulgada é de cerca de 1.200 km com o tanque cheio e a bateria totalmente carregada.
Tan híbrido e perua do Seal
No Salão de Munique, a BYD também apresentou o novo SUV Tan, com previsão de venda no Brasil a partir de dezembro em inédita versão híbrida.
A montadora revelou, ainda, a versão perua do sedã Seal com tecnologia plug-in, exclusiva para o mercado europeu.
BYD avança na Europa
A BYD chegou recentemente à Europa. Especificamente na Alemanha, carros da marca já são vistos rodando com alguma frequência nas ruas, como o elétrico Yuan Pro e o híbrido Song Plus.
Considerando vendas de janeiro a julho no continente, a empresa asiática contabiliza 29.284 veículos comercializados na Turquia; 22.547 no Reino Unido; 12.351 na Espanha; 11.531 na Itália; e 7.449 na Alemanha.
A performance da BYD se destaca no Reino Unido com a inauguração de 88 revendedores. Em junho, os chineses comercializaram 4.583 unidades, melhor mês do ano. Em janeiro foram apenas 1.614 vendas.
Em todos os mercados fora da China onde a BYD atua, em agosto a fabricante chinesa vendeu 373.626 veículos, considerando todas as suas marcas BYD, com 342.838 emplacamentos; Fangchengbao (16.625); Denza (11.993); e YangWang (405).
De janeiro a agosto, foram comercializados 2.863,876 carros sem considerar as vendas na China - ao incluir o país de origem da montadora, o número fica gigante: 13,4 milhões de veículos até o mês passado.
